El Arosa tendrá enfrente a un Silva en plena inanición de triunfos

El Arosa tiene parada el próximo domingo en A Grela (12.15 horas). Allí espera un Silva que necesita los puntos para poner fin a una racha de resultados negativos que le ha llevado a sumar únicamente dos de los últimos quince disputados.

Javier Bardanca es uno de los técnicos más longevos en un mismo banquillo del fútbol gallego. Él mismo reconoce que su equipo está pasando por un momento complicado, “nuestros resultados son la consecuencia de las muchas bajas que estamos teniendo. Pequeñas lesiones que nos están cortando mucho el ritmo de trabajo y que nos afectan en muchos sentidos”.

La pasada jornada, en el derbi coruñés, el Silva puso en serios aprietos al líder Fabril en Abegondo. Bardanca opina que “hicimos un buen partido, igual que algún otro que tampoco pudimos ganar, pero los errores individuales nos están penalizando muchísimo. Necesitamos dar un paso adelante en ese sentido porque nos está lastrando en exceso porque las sensaciones en cuanto a juego no se están correspondiendo con lo que nos llevamos a la clasificación”.

Una de las bazas que históricamente marcan la trayectoria del Silva en las últimas temporadas es su rendimiento en A Grela, un terreno de juego sintético y con unas dimensiones reducidas. Sin embargo, el entrenador coruñés reconoce que “este año no estamos con la confianza y la solidez en casa de otros años. Solo nos ganó el Villalbés, pero es verdad que los resultados no están siendo lo que esperábamos”.

De la hoja de ruta marcada por su equipo esta temporada, Bardanca tiene muy claro que “nosotros solo podemos pensar en la permanencia, pero sabemos que va a estar muy cara porque la competición este año es muy cruel”.

De lo que tampoco le cabe duda al entrenador del Silva es en su disconformidad con la competición este año, “tener solo 16 equipos en 3ª RFEF es devaluar la liga. No puede ser que lleguen a bajar hasta un 30% de los equipos porque es una carnicería con los descensos de 2ª RFEF. Deberíamos tener un mínimo de 18 equipos”.

Bardanca: “Hay que igualarles en intensidad”

El Arosa necesita hacer buena la victoria del pasado domingo en A Lomba y con esa intención viajarán los de Luisito para no perder de vista la cabeza de la tabla. El propio Bardanca reconoce que “vamos a tener enfrente un equipo muy intenso y que sabe muy bien a lo que juega. Además tienen capacidad goleadora y si no les igualamos en intensidad no vamos a tener nada que hacer”.

Respecto a las posibilidades que le ve al equipo arlequinado, el entrenador coruñés sostiene que “lo veo capacitado para pelear por el ascenso. Tienen una buena plantilla y las aspiraciones de ascenso son lógicas después del descenso del año pasado”.

Rafael Louzán seguirá al frente de la FGF

Rafael Louzán contará con un tercer mandato como presidente de la Federación Gallega de Fútbol. Su candidatura fue la única que se presentó a la dirección del fútbol autonómico. El avance de la estructura del fútbol gallego es una evidencia que desde 2014 avala la gestión del dirigente natural de Ribadumia.