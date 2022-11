Edgar Barreiro logra el segundo puesto en el Campeonato de España

Edgar Barreiro acaba de añadir a su incipiente palmarés la medalla de plata en el Campeonato de España de halterofilia sub 15 celebrado el pasado fin de semana en la localidad murciana de El Alcázar.

Solo el canario Kaue Moreno pudo levantar más peso que el joven ribadumiense tanto en la modalidad de arrancada como en la de dos tiempos. Solo un kilo marcó la diferencia entre el primer y el segundo puesto. Una circunstancia a la que hay que añadir que el propio Edgar Barreiro no tuvo las mejores sensaciones.

“No empecé bien porque en mi primer intento no fui capaz de levantar 75 kilos en arrancada. La verdad es que fue un disgusto porque es un peso con el que me manejo bien. Tuve que repetir y lo levanté, pero fue una pequeña decepción de la que me tuve que recuperar luego”, apunta el ribadumiense.

A ello se le añadió poco después un pequeño mareo que supuso que tuviese que soltar la barra en una de sus tentativas posteriores. El hecho de que no fluyesen las cosas como se esperaba el propio haltera, no es óbice para destacar una medalla de plata que se suma a su título gallego sub-15 conseguido el pasado año en A Coruña.

Cabe reseñar que Edgar Barreiro compatibiliza sus entrenamientos de halterofilia con los de fútbol como jugador cadete del Ribadumia. Compitiendo por el Club Halterofilia Vigo, su entrenador, José Manuel Gayoso, reconoce al respecto del resultado en El Alcázar que “no estuvo al nivel que tiene realmente y eso crea cierta rabia, pero no eso no quita que Edgar tiene unas condiciones muy buenas”.

El entrenador vigués califica a su pupilo de 67 kilos como “rápido, fuerte y muy trabajador”. Todo ello en una rutina de entrenamiento que comprende dos sesiones semanales. Una de ellas en Vigo y la otra en un gimnasio de Cambados. Apunta Gayoso que “durante las vacaciones escolares hacemos tres días a la semana de entrenamiento. A Edgar le gusta mucho entrenar y tiene un muy buenas condiciones físicas y una mente privilegiada para competir y entrenar”.

Tal es esa ambición del ribadumiense por mejorar en su disciplina que el pasado mes de verano participó en un campeonato internacional en A Coruña en el que, pese a competir con rivales que le doblaban en peso finalizó en la séptima plaza con los alemanes dominando la competición.

El próximo reto será el sub 17 en Canarias

Después del subcampeonato de España en su rango de edad, la categoría sub 15, Edgar Barreiro tiene como próximo reto el medirse a halteras que le superan en edad con motivo de la cita nacional sub-17 que se celebrará en el pueblo canario de Arucas. José Manuel Gayoso, su entrenador, reconoce que “va a competir contra chicos mayores y el objetivo es mejorar la marca y coger experiencia. Este tipo de competiciones le van a ayudar porque es algo que añades a tus entrenamientos y te da bagaje para otras competiciones”.

Estudiante de 4º de ESO en el IES Ramón Cabanillas, su entrada en la halterofilia llegó con el crossfit como puerta de entrada. Era la época de la pandemia, y el parón en los entrenamientos de fútbol sumado a su pasión por el deporte, hizo que Edgar encontrarse una afición en la que en menos de dos años se ha convertido en una de las promesas nacionales de un deporte olímpico.