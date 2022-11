Tenía que ganar el Arosa y lo hizo. En este caso lo de menos fue el camino elegido puesto que si existiese justicia futbolística en torno a los merecimientos igual el resultado hubiese sido otro. Lo importante es que los arlequindos volvieron a sumar tres puntos para auparse a la tercera plaza y no perder de vista a unos lanzados Fabril y Rácing Villalbés.

Salieron los locales al maltrecho césped de A Lomba con ánimo de revancha respecto a Cantarrana. El plus de intensidad se percibía y solo bastaron cuatro minutos para gozar de la primera y mejor oportunidad de toda la primera parte. Fue cuando Sylla peinó un balón a cuya caída corrió Borja Míguez para enfilar a Álex Vila, pero el delantero local no acertó a resolver el mano a mano.

Lejos de verse intimidado, el tercer filial céltico dio un paso al frente. El balón empezó a convertirse en su fiel amigo, algo a lo que también ayudó la superioridad numérica de los celestes en la sala de máquinas donde Brais Vidal estaba demasiado solo para achicar tanto espacio.

Los acercamientos al área de Manu Táboas empezaban a ser constantes. En una de ellas, Martín Rafael puso a prueba al portero local que respondió a la perfección a un golpeo desde la media luna. Era una fase en la que el Arosa se mostraba demasiado partido y solo encontraba oxígeno en acciones o balón parado, dado que la profundidad brillaba por su ausencia.

El control del juego era absoluto por parte de los de Bajcetic. Incluso se permitían el lujo de combinar en campo contrario. El criterio a la hora de manejar sus posesiones era bien diferente al de un Arosa que buscaba desesperadamente poner el balón en sus delanteros tratando de explotar la superioridad física de Sylla y la batalla de Borja Míguez. Fue éste quien tuvo un cabezazo que remató fuera a perfecto servicio de Julio Rey.

Tenía bien claro Luisito ya antes de irse al intervalo que había que retocar no solo el dibujo, sino también el once para darle un cambio de timón a un partido que no alentaba ni al más optimista en A Lomba. Casi por arte de magia todo cambio con la irrupción de Iñaki Martínez quien, nada más entrar en el terreno de juego, dio una perfecta asistencia desde la línea de fondo para que Borja Míguez hiciese el 1-0 a puerta vacía.

Sin embargo poco duró la alegría a la parroquia local puesto que en la acción posterior llegó el empate. Un gol que primero salvó Manu Táboas tras una gran acción colectiva viguesa que culminó con un disparo de De la Iglesia. El mismo jugador que a continuación aprovechó un balón suelto en el área tras el saque de esquina para marcar en un disparo por alto.

Tocaba volver a empezar, pero el Arosa lo hacía desde una posición más rearmada. La entrada de Abel Suárez dio más músculo a un equipo que empezó a cerrar vías de agua, pero que no era capaz de sacudirse el dominio de un Celta C que percutía una y otra vez con un cuadro local que trataba de explotar los espacios que dejaba un equipo tan valiente en la propuesta como tierno en los duelos.

En una de esas transiciones Julio Rey sirvió un buen balón desde la izquierda para la llegada de Sylla cuyo remate de primeras fue repelido por el poste. El Celta C, o lo que es lo mismo el histórico Gran Peña, seguía mirando claramente hacia la portería de Manu Táboas y, precisamente, un excompañero suyo como Piay a punto estuvo de batirle. También lo intentó poco después Manu Fernández con un cabezazo desviado.

Santi Figueroa sirvió un caramelo en forma de pase al corazón del área donde nuevamente Iñaki Martínez resultó determinante con un remate al fondo de las mallas

Y cuando más tocaba sufrir y hacerse fuerte bajo la lluvia, el Arosa volvió a lucir los galones con la acción del 2-1. La misma en la que Santi Figueroa sirvió un caramelo en forma de pase al corazón del área donde nuevamente Iñaki Martínez resultó determinante con un remate al fondo de las mallas.

Lo peor de todo es que restaban todavía 20 minutos y el ritmo de los celestes se hacía difícil de seguir para los locales. No quedó otra que ir pertrechándose en torno a su propia portería, la misma de la que Brais Vidal sacó bajo palos un remate de Manu Baltar con Manu Táboas ya batido.

La mejor noticia para el Arosa de ahí al final es que ya no hubo noticia y los tres puntos se fueron para su zurrón.

Ficha del partido:

Arosa 2

Manu Táboas, Santi Figueroa, Pacheco, Martín Sánchez, Cotilla, Brais Vidal, Mario Domínguez (Abel Suárez, min. 46), Brais Pedreira (Iñaki Martínez, min. 46), Julio Rey (Javi Sandá, min. 81), Sylla y Borja Míguez (Hugo Losada, min. 88).

Celta C 1

Álex Vila, Manu Baltar, Gael, Santi, Piay, Damián, De la Iglesia, Cantero (Figueiras, min. 76), Martín Rafael (José Rivera, min. 76), Manu Fernández (Penela, min. 65) y Sobrido.

Goles: 1-0, min. 46: Borja Míguez; 1-1, min. 48: De la Iglesia; 2-1, min. 70: Iñaki Martínez.

Árbitro: Manuel Casanova Cudeiro, auxiliado por Kevin Iglesias y Borja Cardoso. Amonestó a los locales Mario Domínguez e Iñaki Martínez.

Incidencias: Novena jornada. Cerca de 900 espectadores en A Lomba.

Luisito: “Este es el Arosa reconocible que yo quiero”

El desarrollo del partido no sorprendió a Luisito: “Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo muy bueno. Evidentemente si llegamos a estar como hace 15 días en Viveiro no teníamos nada que hacer, pero el equipo demostró a la gente que aquello fue un accidente”.

Tampoco ocultaba el técnico que “estoy súper contento porque el equipo estuvo a nivel defensivo muy bien y ofensivamente muy acertados. En líneas generales creo que fuimos mejores que el rival, pero tuvimos enfrente a un equipo que me encantó. Tiene futbolistas que van a ser muy importantes, por eso le doy una importancia tremenda a ganar. Este es el Arosa reconocible que yo quiero”.

El técnico tuvo un aparte para Javi Sandá, “le murió su abuela y yo le di la posibilidad de marcharse y, sabiendo que iba a ser suplente, se quedó. Esos gestos de los futbolistas son los que a mí me ganan el corazón”.