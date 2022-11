El césped de A Lomba es una incógnita

Sin embargo, en los cerca de veinte días que han pasado, los cuidados al césped han sido mínimos, por no decir inexistentes. Es cierto que la falta de actividad durante todos estos días ha permitido que el césped se haya recuperado algo, pero lo más probable es que el partido entre el Arosa y el Gran Peña-Celta C se acabe convirtiendo en otro barrizal.

Mientras en Vilagarcía culpan a la lluvia del estado del césped, en A Senra (Ribadumia) y Salvador otero (A Illa) se sigue jugando al fútbol sobre un tepe en buen estado y sobre el que entrenan una vez a la semana los equipos, algo que el Arosa no hace en A Lomba desde hace tres años, ya que cada vez que llega el mes de noviembre, el césped del campo municipal de Vilagarcía acaba hecho un desastre. En el club tienen muchas dudas de que el césped pueda aguantar el partido en condiciones, y más si, como se prevé, pueda llover a la hora del encuentro. Lo que está claro es que el problema del césped, que se repite un año si y otro también, es un problema de mantenimiento ya que apenas se procede a su arenado en las zonas más dañadas. Si se realizaron tareas de picado, pero desde el club ven complicado que pueda resistir un partido entero, manteniendo muchas dudas sobre el drenaje.

El club llegó a plantear en su día la posibilidad de ser el que cuidase el césped sin cobrarle absolutamente nada al Concello. La entidad entiende el gasto que pueda generar el cuidado del césped como una inversión, ya que tenerlo en perfectas condiciones puede traer a Vilagarcía encuentros como el del Celta con el Boavista o los de la Copa de las Regiones Uefa, que suponen un ingreso extra que cubriría esos gastos.

En esas dos citas, una empresa externa al Concello se hizo cargo del césped y lo recuperó en tan solo unos días porque el mantenimiento que le hacía la Fundación no servía para que el campo pudiese acoger esos dos eventos. Desde el club mantienen la oferta de ser ellos los que lleven el mantenimiento, como realizan la limpieza de las instalaciones, pero el Concello siempre se ha mostrado reacio a ello, prefiriendo prorrogar el contrato de la empresa que actualmente lleva el cuidado del césped de A Lomba.

Un rival joven, con ambición y calidad





En la antesala del fútbol profesional se encuentran los jugadores del Gran Peña-Celta C que visitarán el domingo el campo de A Lomba (17.00 horas), y muchos de ellos con ganas de acortar al máximo posible esa distancia. Sin embargo, el equipo que dirige Stephan Bajcetic, ha comenzado la liga de forma muy irregular, con tan solo una victoria, contundente eso si, al superar por 6-2 al Choco, y con muchos empates, que lo han relegado a una incómoda 12ª posición en la tabla, empatado a puntos con los puestos de descenso. Los más veteranos de este Gran Peña-Celta C son viejos conocidos del equipo vilagarciano. Uno de ellos es Javi Piay que, hasta el pasado año, militó en la escuadra arlequinada, mientras que el otro es José Rivera, jugador formado en las categorías inferiores del Arosa que ha llegado a la entidad desde el Coruxo de 2ª RFEF. El resto son jugadores que proceden, en su mayor parte, del juvenil de División de Honor y que tratan de seguir quemando etapas de formación. Destacan en el equipo nombres como David de la Iglesia Fran López o Mario Cantero entre otros, con varios jugadores que ya han entrado en alguna lista del Celta B, que milita en la 1ª División RFEF. El equipo quiere servir de trampolín a todos esos jugadores que, tras salir de juveniles, no tienen lugar en el Celta B. Así, pueden seguir formándose con el club haciéndoles un importante seguimiento.