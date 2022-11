Dena y San Martín miden la solidez de sus rivales

Los dos salinienses, Unión Dena y San Martin libran la jornada ante equipos de la zona alta. Los de Juan Alarcón pondrán a prueba su reacción ante el Alertanavia vigués, segundo clasificado al que recibe en As Cachizas esta tarde a las 17.00 horas. No en vano el club vigués llega jugándose el liderato con el Matamá, que le aventaja en tan sólo dos puntos. Del Alertanavia se valora su buen trato de balón, lo cual el Dena pondrá a prueba en un campo pequeño como es As Cachizas, donde los meañeses tratarán de hacerse fuertes a partir de la recuperación de balón en el centro del campo para, haciendo lo que mejor sabe, salir rápido en los huecos.

El partido ofrecerá además la ocasión de ver frente a frente a los dos máximos goleadores de la liga, Hugo Fariña, el 10 de cuadro vigués que llega como máximo realizar de la liga con 8 goles en la 9 jornadas disputadas, y el delantero centro del Dena, Ramón Martínez, que no le va a la zaga con ocho tantos. Por su parte el San Martín visitará esta tarde el campo de O Salgueirón para medirse al Arcade (17.00 horas), quinto en la tabla con 17 puntos. Partido clave para los de Lino González con el objeto de asentase en la mitad de tabla y hacer buena racha de sus dos últimos partidos a domicilio, de los que se vino con victorias por la mínima.