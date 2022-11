Ravella busca solución para el césped

El concejal asegura que, durante ese mes, el césped tuvo que soportar una decena de partidos “en el tercer mes de octubre más lluvioso de la década y entre la carga de encuentros y la meteorolología, el campo acabó como acabó”. Para tratar de recuperarlo, esta semana se “ha procedido al picado del mismo y vamos a traer máquinas para continuar con esa actividad, arenar y volver a resembrar, aprovechando que hay un parón en la competición hasta el próximo 20 de noviembre”.

En todo ese proceso se está contando con el asesoramiento técnico de la Diputación y se contará también con alguna de sus máquinas para tratar de dejar el campo en las mejores condiciones posibles contando con el descanso de partidos que se va a registrar.

La situación del césped de A Lomba no es una cuestión nueva. Desde hace años, el Arosa viene arrastrando esta queja un año sí y otro también, con el Concello achacando la situación a los hongos, a la lluvia o al exceso de partidos. También desde hace años, el Arosa viene denunciando que los cuidados del campo no están siendo los correctos, motivo por el cual, tarde o temprano, acaba sucediendo lo que ocurrió contra el Rápido de Bouzas, que se acabase convirtiendo en un barrizal, con amplias zonas del campo convertidas en un lodazal. El propio técnico del Arosa, Luis Míguez, llegó a cuestionar los cuidados que se le dan al campo de A Lomba ante lo que se encontraron en el partido ante el Rápido.

El Arosa, dispuesto a fichar





Tras la debacle ocurrida en Viveiro, el técnico del Arosa lanzó un órdago, el de que se necesitaba fichar para poder pelear por el ascenso de categoría. El club ha recogido ese órdago y está dispuesto a reforzarse, siempre y cuando, la incorporación no hipoteque la economía del club. El presidente de la entidad, Manuel Abalo, reconocía ayer que “nuestra ilusión es estar arriba, si puede ser, en lo más alto; tenemos una ficha libre y estamos al día en los pagos, así que creemos que se puede arriesgar en algún fichaje”. De todas formas, Abalo insiste en que “si llega algo, lo que queremos es que sirva para mejorar”. Comparten con el técnico que el equipo está teniendo un importante problema de lesiones, de jugadores que “no consiguen recuperarse del todo y tienen que jugar mermados, por lo que fichar algo para que puedan descansar es una opción”. Los puestos a reforzar serían en la defensa y en el ataque, donde el equipo mostró su debilidad en Viveiro. “Central y delantero son las posiciones que necesitamos reforzar, pero creo que si no hubiese la gran cantidad de lesionados que tenemos, igual en estos momentos no estábamos hablando de esto”, explica Abalo.