Importante victoria la conseguida por Os Ingleses en Fontecarmoa ante el Universidade de Vigo. Un triunfo por 19-17 que hacía más de dos décadas que no se producía ante un rival de la entidad del vigués que compitió muchos años en las mejores ligas nacionales.

Un golpe de castigo transformado en las postrimerías del choque le dio la victoria a los de David Lema después de un partido de mucho trabajo. En este sentido, el propio entrenador explicó que “planteamos el partido en estar dentro y que no se nos escapasen. Sabíamos que si no hacemos golpes de castigo no nos iban a hacer puntos y poder jugar lejos de nuestra zona de castigo. Estuvimos muy disciplinados y con buena defensa. A eso se le unió que tuvimos la suerte de cara en la última acción y le dimos la vuelta al resultado. Fue una victoria muy celebrada”.