El césped de A Lomba vuelve a pedir auxilio

El estado del césped de A Lomba vuelve al ojo del huracán tras lo visto en el partido entre el Arosa y el Rápido de Bouzas. El hecho de que el balón ni siquiera pudiese rodar en algunas parcelas del terreno de juego ha motivado la protesta de Luisito.

El técnico arlequinado denuncia de forma muy clara el “lamentable estado de A Lomba. Pido por favor que se solucione este tema lo antes posible. No es de recibo que esté así el campo viendo como están otros pues llover, llovió en toda Galicia. Solo parece que se pone mal A Lomba”.

La desesperación de Luisito va más allá al recordar que “no entreno ni un solo día en el campo. Doy todas las facilidades del mundo para, por lo menos, que el día de partido el campo esté bien, pero algo mal hacemos nosotros cuando el domingo pasado se jugaron dos partidos en el campo y no me parece de recibo que se jueguen dos partidos en un mismo día con el temporal que había”.

Para el entrenador del Arosa urge una solución al endémico problema de A Lomba en los últimos años. Tiene claro que “a quien le corresponda pido por favor que hagan algo porque si exigimos que el equipo ascienda, solo pedimos que se sople a favor. Me siento perjudicado y no me puedo quedar callado. Para la ciudad de Vilagarcía no es buena imagen. Hay que buscar una solución porque la ciudad no merece esto y el fútbol aquí interesa como se demuestra en cada partido”.

Además, el técnico se pone de parte de sus futbolistas al entender que su nivel de exigencia no va acorde con las condiciones del terreno de juego. “Soy un entrenador que siempre pido el máximo al jugador y tengo que defender y preocuparme de que, al menos, pueda tener unas mínimas condiciones para hacer lo que se le pide. No volveré a hablar del césped de A Lomba, pero está claro que necesitamos unos mínimos”.

Con todo ello, el empate ante el Rápido de Bouzas ha llevado al Arosa a perder el liderato situándose a un punto del Deportivo Fabril. El próximo rival de los arlequinados será el Viveiro en Cantarrana.

El juvenil recibirá al Sporting de Gijón en Vilaxoán

Precisamente el estado del terreno de juego de A Lomba obligará al Arosa a trasladar el partido del juvenil de División de Honor al sintético de Vilaxoán el sábado (17.00 horas). Enfrente estará el Sporting de Gijón, una visita que aumenta las consecuencias negativas del cambio de escenario.

En lo económico, el club dejará de ingresar en concepto de cantina una cantidad importante, tal y como sucedió en el choque ante el Celta en las primeras jornadas. Cabe recordar que la liga de División de Honor exige mucho en materia económica al Arosa a tenor de los desplazamientos por todo el noroeste de España como el realizado a Cantabria el pasado domingo.