Luisito: “Tenemos que estar con las orejas muy tiesas, el Rápido es peligroso”

El Arosa buscará esta tarde (20.00 horas) su tercera victoria consecutiva ante un rival de los que va a tener peleando por la zona alta de la tabla, el Rápido de Bouzas. El técnico arlequinado, Luis Míguez “Luisito”, alertaba ayer del peligro del equipo vigués, una escuadra que, como visitante, todavía no ha perdido un solo partido y que todos los goles que lleva en su casillero, los ha marcado lejos del Baltasar Pujales.

“Tenemos que salir con las orejas muy tiesas porque es un equipo que, lejos de su casa, ha sacado buenos resultados”, explica. La única derrota que sufrió fue en su campo de Bouzas, donde fue superado por el O Barco. Además del peligro que supone el Bouzas, con jugadores diferenciales en la categoría, el equipo arlequinado también tiene puesta la vista en el estado del césped. “Dependerá de si llueve o no; si lo hace, no vamos a tener un partido fácil”, augura el técnico local.

Luisito va a tener que reinventarse de nuevo para sacar un equipo competitivo con el que pelear la victoria, ya que tiene varias bajas y dudas de cara al encuentro. Tanto Campillo como Abel Suárez no serán de la partida al no recuperarse de sus lesiones. Mientras, el técnico está pendiente de la evolución de Julio Rey, Fajardo y Silla, tres jugadores importantes en el esquema del técnico pero que vienen arrastrando molestias desde hace tiempo. “Para este partido necesito futbolistas al 100%, si están al 60% no serán de la partida”, explicaba. El técnico insiste en la necesidad de que su equipo salga “al 200%, porque si no lo hacemos, somos un equipo vulgar, un equipo más de tercera en una categoría muy igualada”.