“El consejo de mi entrenador es que el error está permitido”

Con tan solo 19 años, la joven internacional juvenil argentina Sofía Arangio cruzó el charco el año pasado para embarcarse en el balonmano español de manos del Rocasa canario. Desde este dio el salto a Galicia, para integrar el Inelsa Solar Asmubal meañés con Juan Costas, buscando una progresión que atisbaba con cortarla en las islas, y poder dedicarse al balonmano, que es su pasión.

– Se tiene que tener coraje para cruzar sola el Atlántico con tan solo 19 años, llamada por el balonmano español ¿Cómo surgió y lo encajó la familia?

– En parte surgió fruto del COVID. Mi agente dio con la propuesta del Rocasa canario… Venir a España, donde el balonmano es profesional y el país una potencia en este deporte, era tentador. En Argentina el balonmano es un deporte amateur y fue la entrenadora Alejandra Rodríguez quien me hizo crecer en el club Luján de Buenos Aires. De ahí llegué a la selección juvenil. Cuando hablé con mis padres sobre venirme para acá, al principio les sorprendió, pero al poco me alentaron mucho.

– ¿Cómo resultó la experiencia canaria?

– Fue muy dura, echaba en falta la familia. A mí, que soy tímida, me costaba abrirme, sentía que no encontraba mi sitio. En los últimos partidos al final iba contando con pocos minutos, incluso cuando jugamos la fase de ascenso allí con el Asmubal, jugué muy poco. El agente y yo hablamos entonces de la posibilidad de un cambio de aires, a mi edad necesitaba jugar para poder progresar. Y ahí apareció el técnico Juan Costas, con el que ya en Canarias había hablado mi representante. Cuando la oferta me llegó en verano no lo dudé.

– ¿Qué pesó a favor para elegir Meaño?

– Que Juan Costas nos parecía el entrenador idóneo para hacerme progresar. También la presencia de Agustina Ballada, la otra argentina del Asmubal, porque eso siempre une en la distancia. Bueno y, por qué no, la posibilidad de venir a una Galicia que había sido la tierra de mi bisabuela Consuelo y su hijo, a la postre, mi abuelo, Benito.

– ¿Cómo está resultando la experiencia en Meaño en estos meses?

– Es el segundo año fuera en España y eso ayuda pero, sobre todo, se hace en Meaño es mucho más gracias a un club y un equipo muy lindo. Me han acogido muy bien desde el primer día, me facilitan todo, compartimos vivienda tres jugadoras, que somos Agustina, Eli y yo. Durante la semana visionamos juntas en intenet los partidos del próximo rival, hablamos de ello, vamos y venimos juntas del pabellón… Es un ambiente acogedor.

– Sobre la cancha, ¿cuál es el consejo que siempre le da Juan Costas?

– Que el error está permitido, que no me retraiga, que me atreva y encare. Él es un entrenador que sabe llevar muy bien el grupo, sabe gestionar mi ansiedad y me calma cuando la situación lo requiere. Lo tiene muy claro en el balonmano y con el equipo.

– Como jugadora, ¿cuál es su punto fuerte?

– Creo que mi punto fuerte está siendo la defensa, en Meaño estoy disfrutando en la defensa como nunca lo había hecho antes.

– ¿Y el débil?

– Tal vez, el dudar de mí misma cuando las cosas salen mal. Es lo que debo trabajar mentalmente.

– ¿Cómo es su día a día en Meaño?

– Buena parte del día lo centro por las tardes en el pabellón. Allí trabajo toda la semana entrenando a los equipos de benjamines y alevines. Luego, tres días a la semana toca entrenamiento sénior de 20 a 22,30 horas.

– Para acabar, ¿una ilusión?

– Poder vivir con el balonmano, jugando y formando a los niños y niñas. Siento que ese primer paso empiezo a darlo en Meaño.