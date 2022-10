Alberto Mariano: "El Arosa es el máximo favorito a ganar la liga"

El Arosa tiene en el Municipal de O Viso de Arzúa el domingo (17.00 horas) la oportunidad de confirmar la buena línea mostrada en su último partido ante el Estradense. Allí se encontrará con un rival dirigido por Alberto Mariano y que destaca por su juventud y la irregularidad propia de la edad.

Los arzuanos llegan a la cita después de dos derrotas consecutivas. La última un 4-0 en la visita al Deportivo Fabril. Alberto Mariano no se rasga las vestiduras sabedor de las características de su plantel. “Tenemos las debilidades y las virtudes de cualquier filial, aunque no lo seamos. Somos un cuerpo técnico nuevo, con 16 fichajes y 15 sub 23. Por todo ello somos un equipo irregular. Con ritmo, que hacemos daño en la circulación, pero cometemos errores de bulto. Sabemos que es algo inherente al equipo que tenemos, pero tenemos que darnos cuenta de lo que demanda la categoría”, sostiene el técnico.

Insiste Mariano en el peaje que hay que pagar tratándose de un equipo con tan poca experiencia, “estos chicos jóvenes vienen de canteras buenas y vienen acostumbrados a someter al equipo rival. Ahora mismo perdemos muchos duelos porque es una faceta que siempre dominaron. Por esto tenemos las virtudes y defectos de un equipo joven, con talento pero inexperto. Entendemos que evolucionará durante el año, pero al principio se sufre”.

Acerca de la impresión que le genera el Arosa, Alberto Mariano no tiene ninguna duda, “para mí es el máximo favorito a ganar la liga. Es una entidad de primer nivel, por afición, seguimiento, estadio, estructura. A ello hay que añadirle un gran cuerpo técnico. La trayectoria de Luis es de primer nivel, está fuera de toda duda y tiene una plantilla enorme. Está súper compensada, con gente que viene de otras categorías. Puede jugar a muchas cosas... Dominar, transitar, jugar en bloque bajo... También es cierto que es un cuerpo técnico nuevo y con muchos futbolistas nuevos, pero en cuanto se ajusten va a ser un equipo de absoluta referencia en la categoría”.

En la actual plantilla arlequinada hay jugadores como Martín Sánchez, Brais Vidal y Borja Míguez que vienen de estar a las órdenes de Alberto Mariano en las últimas temporadas. “Me siento orgulloso que futbolistas que han estado conmigo crezcan. Es una alegría para mí. Espero que esta semana no estén bien (risas), pero que sigan adelante en sus carreras porque les tengo un especial aprecio”.

Acerca de como afrontará el Arzúa el duelo ante los vilagarcianos, su técnico tiene claro que “hay dos factores. Primero, no tener lagunas de concentración. Tenemos que estar muy concentrados atrás y entender donde podemos arriesgar y en donde tenemos que ser más prácticos. A ello hay que sumar ser valientes. Si no propones nada el Arosa te gana por inanición. Debemos ser valientes, atrevidos y minimizar errores. Aguantar los momentos malos y aprovechar las nuestras, que las vamos a tener”.

Abel Suárez es seria duda para el encuentro

En lo que respecta al estado físico de la plantilla, el Arosa tiene la seria duda de Abel Suárez. El futbolista canario se vio obligado a abandonar el juego durante el partido del domingo ante el Estradense debido a un corte en el tobillo que terminó con ocho puntos de sutura.

Su participación en Arzúa está a la espera de su evolución en las últimas horas aunque las perspectivas no son nada halagüeñas. También Jorge Fajardo terminó el duelo del pasado fin de semana con molestias, pero se confía en su total recuperación. Quien no estará con total seguridad es Alberto Campillo, que todavía no ha podido debutar esta temporada.

El juvenil A tiene un partido de siete puntos

El domingo por la mañana (12.00 horas) el juvenil A tendrá en A Lomba un partido de los que aparecen marcados en rojo en el calendario. Enfrente estará el Atlético Perinés, equipo que solo cuenta con tres puntos más que los vilagarcianos.

Después de seis jornadas disputadas, el Arosa todavía no sabe lo que es ganar y lleva encajados 14 goles. Tres empates e igual número de victorias completan la tarjeta de rendimiento de los de David López “Perú”. Por ello, superar a los cántabros en A Lomba supondría una victoria de siete puntos al tratarse de un rival directo en la batalla por la permanencia.