Vuelve la competición oficial tras una semana de parón obligado por los compromisos de la selección gallega en la Copa de las Regiones UEFA. Una competición en la que el arosista Martín Sánchez fue parte importante en la consecución del éxito.

Como él mismo reconoce, “el formar parte de la selección gallega y lograr algo así es un orgullo. Además tuve la suerte de contar para el entrenador en los tres partidos y es una doble alegría”. Respecto a la calidad de los rivales en liza, el defensor compostelano sostiene que “después del 3-0 a Eslovenia parecía que iba a ser sencillo, pero nada de eso. En el último partido ante Hungría se vio lo reñido que fue todo y más en un formato tan corto en el que cualquier error te obliga a jugar con mayor tensión”.

Todavía con la resaca del éxito, el central vivirá el domingo otra jornada muy especial puesto que también en A Lomba le tocará medirse al Estradense, equipo desde el que llegó a Vilagarcía y en el que participó en algunos de los mejores momentos del club de A Baiuca donde militó las tres temporadas precedentes.

No duda en reconocer Martín Sánchez que “en lo personal no es un partido más. Pasé en A Estrada temporadas muy buenas y ahora me toca tenerlos enfrente. La verdad que es una semana atípica, después de lo de la selección, ahora ya te tienes que poner en modo liga porque el partido del domingo también es muy importante”.

Después de sacar un único punto en las dos últimas jornadas, el Arosa se ve en la necesidad de reaccionar con un triunfo ante los de A Baiuca. “No podemos dejar escapar un punto mas de A Lomba. Sabemos que enfrente vamos a tener un muy buen equipo y tenemos que salir a competir al máximo”, expone el central.

Su experiencia desde el otro lado en lo que a visitas a Vilagarcía se refiere, lleva a Martín Sánchez a manifestar que “los conozco bien y me espero a un Estradense intenso y competitivo. Ya jugamos contra ellos en agosto y nos lo demostraron. Es un rival que hace muy bien las cosas y tienen muchas virtudes que lo llevaron a alcanzar éxitos los últimos años. El hecho de que solo lleven una derrota y que ante el Fabril no ganasen por un error arbitral, así lo demuestra”.

Motivación especial en A Lomba

Acerca de si el Estradense vendrá a Vilagarcía con una motivación extra, su exjugador no tiene dudas al respecto. “Cualquier equipo de Tercera División que viene a jugar a A Lomba viene con una motivación especial. Es uno de los campos de referencia de la categoría y para el Estradense no es una excepción”.

También se refirió el defensor zurdo a la trayectoria del Arosa. En este sentido entiende que “creo que algún punto más podríamos tener. Hicimos cosas muy bien, pero tenemos aspectos a mejorar. Tenemos que seguir trabajando porque somos un grupo con mucha gente nueva y necesitamos coger más automatismos y cohesionarnos más”.

Con el Arosa situado a un punto del liderato, Martín Sánchez también deja claro que “no hay que crear alarmas antes de tiempo. La exigencia de los resultados la tenemos clara, pero no podemos pensar en otra cosa que no sea seguir trabajando al máximo”.