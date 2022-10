Rodríguez y Mas no dan opción a sorpresas

Nico Rodríguez y Silvia Mas comenzaron el Campeonato de España de 470, incluido en la Semana Olímpica de la Vela, el pasado martes como los grandes favoritos, los rivales a batir, y ambos se han encargado de demostrar el porqué de esa consideración. La pareja no dio opciones a ninguna otra embarcación y acabaron imponiéndose en una última jornada en la que hizo su aparición un protagonista muy esperado, el viento. Durante las dos jornadas anteriores, las condiciones de viento no habían sido las idóneas para estas embarcaciones, con tan solo cinco nudos de fuerza, a la flota le costaba completar las cuatro mangas que se disputaron cada día. Sin embargo, ayer, ese problema no existió. Con vientos de 15 nudos la flota ofreció un bonito espectáculo en las cuatro mangas disputadas. Rodríguez y Mas demostraron su calidad y acabaron imponiéndose en el resultado global de la regata. Por detrás, el podio definitivo de la Semana Olímpica de Galicia se mantuvo tal y como estaba el miércoles con los portugueses del C. We Do Sailing, Diogo Costa y Carolina João, en la segunda posición y la tripulación formada por Beatriz Gago y Rodolfo Pires (Clube de Vela Viana do Castelo/Iate Clube Marina de Portimão) ocupando el tercer puesto.

En la división juvenil, por su parte, Neus Ballester y el gallego Pablo García (Club Nàutic Sa Ràpita/Real Club Náutico de Sanxenxo) firmaron este jueves su mejor jornada con unos parciales 2-2-3-1 y se convertían en los campeones de España sub-24, finalizando en la cuarta posición de la general por detrás de los dos equipos de Portugal. En total, la flota tardó poco más de dos horas en completar las cuatro últimas pruebas con formato trapecio y “bastón” interior en dos ellas y exterior en las otras dos. El equipo catalano-gallego del Club Nàutic Arenal y Real Club Náutico de Vigo, que partía con sólo un punto de ventaja sobre los segundos clasificados, se echó al agua dispuesto a no ceder terreno y sumaron en su casillero tres victorias de cuatro, lo que les permitió asegurarse el triunfo en la general aun firmando un sexto en la última prueba -parcial que pasaba a convertirse en su descarte-. Con estos resultados Silvia y Nico se convierten en los nuevos campeones de España de 470 y de la Semana Olímpica de Galicia. Ya en tierra, el vigués explicaba que “el objetivo era poder ganar el campeonato y al final lo hemos conseguido, por lo que estamos muy contentos con el resultado. Las sensaciones, además, han sido muy buenas porque nos hemos sentido con más ritmo y todo con vistas al Mundial, que se celebra en tres semanas”. “Tenemos que agradecer también todos los esfuerzos que se han hecho desde la RFGV y el Centro Galego de Vela para que nos sintiésemos todos como en casa. Por nuestra parte estamos encantados de haber venido aquí y haber podido competir en casa. Ahora toca hacer una buena valoración y seguir trabajando estas dos semanas previas al Mundial de Israel para llegar de la mejor manera”, añadió Nico. Al acto de entrega de medallas asistió el secretario xeral para o Deporte, Xosé Ramón Lete Lasa y los presidentes de las federaciones de vela gallega y española.