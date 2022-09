Arrancó mucho mejor el Fabril en la circulación y tenencia del balón. Al Arosa le costó entrar en el partido y los balones directos a los puntas fueron convirtiéndose en el asidero para impulsarse hacia el área coruñesa. La insistencia de los de Óscar Gilsanz por banda derecha con la sociedad formada por Diego y Marc empezó a herir la resistencia arlequinada. Primero con una combinación que tuvo que despejar Manu Táboas con apuros. Apenas había transcurrido el primer cuarto de hora cuando la profundidad del lateral Marc generó un balón al otro costado que recogió Iano para impactar un zurdazo que se estrelló en el poste izquierdo para alivio de la parroquia ayer visitante.

El Arosa se desperezó con una transición iniciada por Cotilla quien, tras combinar con Borja Míguez, terminó rematando para obligar a Brais a realizar una gran intervención y enviar el balón a córner.

No daba tregua el juego y los locales seguían manteniendo el balón como bien propio. Su continua secuencia de pases buscaba encontrar los desmarques de sus puntas. Uno de ellos fue alimentado por Jairo, pero Iñaki Leonardo no acertó a embocar apurado por Manu Táboas en su salida.

Apenas dos minutos después, un error en el inicio del juego permitió a Iván disponer de un remate a bocajarro que hizo que Táboas volviese a lucirse. Los caprichos del fútbol volvieron a aparecer cuando en la acción siguiente el Arosa se adelantó en el marcador con un extraordinario tanto de Julio Rey. Fue Javi Sandá el que encontró en la media luna a su capitán para que éste colase un extraordinario remate de diestra por toda la escuadra.

No tardó mucho tiempo el Fabril en lograr la igualada. Fue con una combinación entre Barba y Jairo por banda izquierda que éste mandó a la red en un remate por arriba que besó la red tras golpear en el larguero. Un empate que no solo hacía justicia, sino que también obligaba al Arosa a mostrar su capacidad de reacción.

Antes del descanso el Arosa fue ganando en protagonismo. Mario Domínguez, que volvía a la que fue su casa, fue apareciendo en la circulación y una jugada personal suya terminó en una falta peligrosa al borde del área que el centrocampista extremeño ejecutó, pero su disparo raso no inquietó a Brais.

Luisito, consciente de que había perdido la batalla en mediocampo, cambió el dibujo con la entrada de Abel Suárez abandonando el plan de los tres centrales para repoblar la medular. La decisión pronto se tornó acertada con una mayor presencia en campo ofensivo. Ello no fue óbice para que el Fabril reaccionase pronto. Un disparo de Iano obligó nuevamente a Táboas a lucirse con otra gran parada.

Ya dentro de la última media hora los de Óscar Gilsanz volvieron a hacerse con la manija. Una diagonal marcada por Diego finalizó con un zurdazo desde la frontal que obligó a Táboas nuevamente a lucirse. Para más inri, en el córner posterior, el portero vigués voló para meter una mano salvadora a cabezazo de Iván cuando ya se cantaba gol en Abegondo.

Un Arosa replegado y que perdió presencia con los cambios, también tuvo alguna transición como para inclinar el marcador. La más clara en una en la que Borja Míguez habilitó al espacio a Julio Rey cuyo zurdazo, nada más pisar el área, se marchó arriba. También Abel Suárez no acertó en un cabezazo a remate de un córner.

De tanto ir el cántaro a la fuente llegó el 2-1. Fue en una acción por banda derecha en la que Jesús llegó a profundizar hasta la línea de fondo y su pase atrás fue rematado a placer por Diego con un Táboas ya vencido.

Mostró capacidad de reacción el Arosa. Julio Rey se echó el equipo a la espalda a la hora de llevarlo hacia el área rival. Fueron varias las llegadas por banda izquierda, pero los muchos centros generados nunca encontraron un rematador. Incluso pudo ser mayor la sangría para los intereses arlequinados, pero Jesús no acertó a finalizar una excelente acción individual con todo a favor.

El pitido final certificó la primera derrota del curso de un Arosa y también la dificultad que supondrá lograr el objetivo del ascenso con equipos como el propio Deportivo Fabril mostrando una calidad y un discurso futbolístico de altas prestaciones.

DEPORTIVO FABRIL: Brais, Marc, Puerto, Barcia, Iano; Brais Val, Jairo (Fito, min. 87), Barba (Rubén, min. 62), Diego (Marcel, min. 87), Iñaki Leonardo (Martín, min. 72) e Iván (Jesús, min. 72).

AROSA: Manu Táboas, Pacheco, Brais Vidal (Fajardo, min. 81), Martín Sánchez, Santi Figueroa (Hugo Barcia, min. 81), Cotilla, Mario Domínguez (Iñaki, min. 60), Javi Sandá (Abel Suárez, min. 46), Julio Rey, Borja Míguez y Sylla (Hugo Losada, min. 60).

ÁRBITRO: Lago Barreiro (Colegio Lucense), auxiliado por . Mostro amarillas por parte local a Puerto, Iñaki Leonardo e Iván. Por el lado visitante a Javi Sandá, Sylla, Abel Suárez y al entrenador Luisito.

GOLES: 0-1, min. 27: Julio Rey; 1-1, min. 34: Jairo; 2-1, min. 79: Diego.

INCIDENCIAS: Tercera jornada en 3ª RFEF. Cerca de 500 personas en el campo número 1 de Abegondo.

Luisito: “La pena es que nos remontan con dos regalos”

La valoración de Luisito no ocultó que “por ocasiones, las más claras las tuvo el Fabril. Táboas hizo dos paradas impresionantes, pero nosotros también tuvimos el 1-2 con un pase de Borja que dejó a Julio solo delante del portero. Perdimos el partido a nivel defensivo porque estuvimos muy mal. Así es muy difícil competir. En el descanso cambié el sistema y el equipo mejoró mucho. La pena es que nos remonten con dos regalos, sobre todo el segundo gol”.

Para el técnico del Arosa, “con el 0-1 teníamos que haber matado el partido, pero no podemos encajar los dos goles que encajamos. Eso no quiere decir que le quite mérito al Fabril porque hizo muy buen partido”. El propio Luisito fue expulsado en el túnel de vestuarios y señaló que “no puede ser que me saque una amarilla cuando se protestó desde mi banquillo. Luego me expulsa porque un chaval de Vilagarcía me increpó al final y yo solo le dije que viniera a animar”.