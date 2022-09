Partido de altos vuelos el que se vivirá a mediodía de hoy en la ciudad deportiva de Abegondo. El Arosa tendrá en el Deportivo Fabril su tercera prueba de credibilidad en lo que va de curso. Dos de los claros aspirantes al título de liga en una cita de referencia.

“Un partido complicado ante un rival que es uno de los claros aspirantes a quedar campeón como otros más”. Son palabras de un Luisito al que no le duelen prendas en destacar la dificultad del choque, reconociendo además que “es un equipo muy talentoso con una generación de futbolistas de un nivel individual altísimo, pero en esta categoría nadie es invencible. La muestra está en que ni nosotros ni ellos estuvimos bien en nuestros últimos partidos ante Paiosaco y Alondras, respectivamente”.

Los halagos al filial deportivista no son ningún regalo para el técnico arlequinado. Insiste en que “si no digo que es muy buen equipo miento porque tiene futbolistas que están llamados a las puertas del primer equipo. Esa es su ilusión, pero nosotros también tenemos la nuestra. Esperemos que el plan de partido que venimos trabajando toda la semana nos salga”.

Vuelve Luisito a la que fue su casa en su etapa en el filial deportivista. “Allí estuve 20 meses y estoy muy agradecido a Tino Fernández por contar conmigo. Es la mejor experiencia que viví como entrenador porque viví lo que realmente pensaba de lo que es el fútbol y quedé muy satisfecho. Conocí a futbolistas muy buenos y tuve la suerte de recuperar a jugadores que estaban desahuciados y otros que ahora están rindiendo a muy buen nivel. Son cosas de las que te alegras y te sientes orgulloso”, declara.

"Trato de que no se duerman"

Al respecto del buen arranque de su equipo, sumando el 100% de los puntos disputados, el entrenador de Teo apela a la cautela y a no bajar en absoluto la guardia. “Anímicamente estamos muy bien y yo trato de que no se duerman porque va a ser un sinvivir continuo. La liga es muy corta y no te puedes despistar. Por eso todo lo que puedas ir sumando ahora ayudará cuando vengan momentos más complicados”, sostiene.

En el apartado físico, la buena evolución de jugadores como Brais Pedreira y Campillo todavía no les alcanza para estar hoy disponibles. También Sylla arrastra problemas musculares que le obligan a entrenar sin apenas carga durante toda la semana para poder llegar a competir cada domingo. Otros futbolistas también están acusando la carga de la pretemporada, pero están a disposición del entrenador.