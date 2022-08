Somos Ribadumia cargó ayer contra el regidor del municipio, David Castro, al que acusa de una mala gestión del grupo de gobierno en el Trofeo Concello de Ribadumia de Fútbol. La formación encabezada por Enrique Oubiña recuerda que el torneo debería contar con la participación de Ribadumia y Umia, a los que este año se le sumaba el Xuventude de Sisán pero, por segundo año consecutivo, “nos encontramos con que solo participa el club que corra con la gestión del evento”.

Oubiña recuerda que, en su momento, se aprobó un reglamento del Trofeo Concello de Ribadumia que “deja muy claro que es responsabilidad exclusivamente municipal, que se hace cargo de todos los costes, y que únicamente deja en manos de equipos locales, de manera alterna, su gestión deportiva, así como los beneficios económicos que pueda repercutir”. Desde Somos entiende que, habiendo un nuevo club asentado en la competición, “lo normal sería que desde el gobierno municipal se le diese la oportunidad de organizar el Trofeo este año para ayudarles a salir adelante, pero Castro no solo no tuvo eso en cuenta, sino que directamente ignoró la existencia de este club y de su afición, como testimonian sus declaraciones en la presentación del Trofeo, donde no hizo ninguna mención al Sisán, mientras se ponen excusas que nadie creyó para justificar la ausencia del Umia”.