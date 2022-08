Jéssica Bouzas está a dos pasos de ganar el Torneo de Ourense

Jéssica Bouzas continúa adelante en el Torneo de Ourense W25. La vilagarciana alcanzó las semifinales después de superar en la eliminatoria de cuartos de final a la china Xiaodi You por un doble 6/4.

No fue un partido cómodo para Bouzas Maneiro que tuvo que reponerse a un mal inicio en el que llegó a estar muy contra las cuerdas en el primer set. La cabeza de serie número 4, la 5 era la vilagarciana, llegó a disponer de una pelota para establecer el 4-1, pero la recuperación de su rival lo hizo imposible.

Reconocía al término del encuentro la jugadora vilagarciana que “fue un partido muy duro. Me costó mucho entrar, pero puse mucho de actitud cuando más lo necesitaba y fui capaz de remontarlo con mucho trabajo”.

Motivación desde la grada

Entre la causas que señala Bouzas para explicar su mala puesta en escena, subraya que “tenía que generar toda la fuerza y estaba encogida de brazo. La gente me motivó, no ha sido nada técnico ni táctico, gracias a ellos pude remontar el set. Noté el apoyo y me ayudaron mucho a salir del bache”.

En el duelo de semifinales que hoy se celebra su rival será la bielorrusa Nefisa Berberovic, cabeza de serie número 2. Reconoce la vilagarciana que su plan de partido pasa por “centrarme mucho en mí, seguir mi plan y ponerle mucha garra y mucha actitud”.

No oculta Jéssica Bouzas su ilusión por hacerse con la victoria en un torneo que no pudo disputar en su última edición por la lesión en el hombro que la tuvo parada durante varios meses.