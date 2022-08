El Arosa iniciará el camino de vuelta a 2ª RFEF con la visita al Barco

En el día de ayer se conoció el calendario que regirá el curso en 3ª RFEF. Un sorteo que deparó que el próximo 11 de septiembre el Arosa visite Calabagueiros para medirse al Barco, uno de los proyectos que también tiene el ascenso como norte.

El debut en A Lomba será una semana después ante el Paiosaco y la segunda salida será a Abegondo donde esperará el Deportivo Fabril. Le seguirán dos partidos consecutivos como local ante Alondras y Estradense para, a continuación, visitar al Arzúa y cerrar octubre como local ante el Rápido de Bouzas. El ciclo de noviembre, con solo tres partidos, arrancará en Viveiro para seguir en A Lomba con el Gran Peña y terminará en A Coruña ante el Silva. Arteixo en casa, Choco a domicilio, UD Ourense en A Lomba, Somozas, serán los partidos de diciembre. El arranque de 2023 coincidirá con el término de la primera vuelta con el Villalbés en Vilagarcía. La segunda vuelta tocará a su fin el 23 de abril.

Álex Rodríguez: "Mi intención es aportar desde el principio e ir ganándome los minutos"

Álex Rodríguez se ha convertido en nuevo ejemplo a seguir para todos los integrantes de la cantera del Arosa. El futbolista, que ya debutó con gol el curso pasado, pasa ahora a ser futbolista de pleno derecho de la primera plantilla tras completar con un histórico ascenso su etapa como juvenil.

Rodrigo Lojo le acompañó durante su presentación y puso en valor que “se ganó con su trabajo y esfuerzo el formar parte de la primera plantilla del club. Debe servir de ejemplo para todos los chavales de la base porque es un modelo de esfuerzo, de sacrificio y de buen hacer. Ahora ya solo depende de él”.

El joven canterano sabe que todo requiere un proceso y considera a este respecto que “tengo que acostumbrarme a la categoría, a los compañeros y al equipo. Mi intención es aportar desde el principio, coger rodaje, ir ganándome los minutos y conseguir los objetivos colectivos”.

En su puesta de largo como jugador del primer equipo, Álex Rodríguez también tuvo palabras para la cantera del club: “Es una de las mejores de Galicia. Todos sabemos que mientras haya trabajo y sacrificio cualquier día pueden dar el salto al primer equipo”.

Tampoco oculta el joven futbolista que la pretemporada “tuvo una primera semana muy dura con dobles sesiones, pero con la llegada de los amistosos la carga ya va más repartida. Trabajamos para conseguir un buen tono físico y llegar al inicio de liga con el mejor nivel posible”.

En cuanto se hizo formal la propuesta del club, el vilagarciano no lo dudó. Reconoce que “acabé un domingo la temporada pasada y el martes ya hablé con Luisito. Me hizo la propuesta y le dije que sí al minuto. Ahora espero devolverle la confianza y atreverme a ir hacia adelante como él me pide”.

Por otro lado considera Álex Rodríguez que la mentalidad del equipo debe ser cortoplacista, “el primer objetivo es llegar al primer partido y ganar. Hay que tener calma porque no es bueno meter de inicio toda la presión del ascenso. Lo importante ahora es pensar en el camino sin pensar en metas a largo plazo”.

Amistoso hoy en A Illa

Por otra parte, el Arosa disputará hoy (20.45 horas) sobre el sintético del campo de A Bouza el segundo partido amistoso de pretemporada frente al Céltiga.