El Arosa continúa añadiendo motivos para la ilusión de cara a una temporada que arrancará en septiembre. Brais Pedreira es uno de esos jugadores que integra el capítulo de caras nuevas en un plantel que esta misma tarde (19.00 horas) disputará su primer y único amistoso en A Lomba de esta pretemporada ante el Ourense, de 2ª RFEF.

En su presentación, el futbolista procedente del Arzúa subrayó en primer lugar la buena adaptación tanto al vestuario como a la ciudad. “Tanto los compañeros, cuerpo técnico y la gente del club me hicieron sentir como en casa desde el primer momento y encantadísimo. Muy bien también la adaptación a Vilagarcía. Encantado y en el piso genial con otros dos compañeros. Vilagarcía me gusta mucho, es tranquila, cómoda y bonita”, destacó.

En lo que se refiere a sus cualidades futbolísticas, Pedreira considera con toda humildad que “me considero un jugador trabajador que se puede acomodar a varias posiciones. Soy bastante rápido y manejo bien el balón con las dos piernas, pero sobre todo vengo dispuesto a jugar donde sea”.

Su llegada al Arosa empezó a gestarse bien pronto. El propio futbolista reconoce que “fue todo bastante fácil. Me llamó Luisito nada más terminar la temporada pasada y fue todo muy fácil. Tenía otras cosas, pero no lo dudé. Me hablaron muy bien del Arosa, de su historia y la idea del entrenador me convenció rápido. Es un gran club. Además, tenía muchas ganas de hacer un salto en mi carrera. Ahora voy a luchar por otros objetivos y lo hago con mucha ilusión”.

De lo que están siendo las primeras sesiones de entrenamiento con el escudo del Arosa, el jugador de Vila de Cruces destaca que “las sensaciones son muy buenas. El grupo es muy sano y pelearemos poco a poco por el objetivo. Luisito es un entrenador exigente, que quiere el máximo y en nuestras manos está mostrar lo mejor de sí”.

En lo que se refiere a objetivos goleadores Pedreira lo pasa a un segundo plano, “los goles tienen que ser el resultado del trabajo y no un objetivo. Mientras se consiga la meta colectiva y todo vaya bien, lo demás es secundario”.

El Ourense mide los primeros pasos de los de Luisito

La primera y única oportunidad de ver a Brais Pedreira y a sus compañeros esta pretemporada en A Lomba será esta tarde. A las 19.00 horas empezará el choque ante el Ourense CF. Aquellos socios que ya hayan retirado el carné tendrán acceso gratuito al encuentro mientras que la entrada para los no socios se ha fijado en 10 euros. Por otro lado, desde el club destacan el alto ritmo en la venta de los carnés en las últimas horas, cuestión que agradecen y que esperan se siga incrementando en las próximas semanas. Además, ya se conoce el calendario de la División de Honor juvenil que arrancará el 4 de septiembre en A Lomba con un Arosa-Coruxo.