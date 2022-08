Borja Míguez: “Es un orgullo tremendo firmar por el Arosa”

Borja Míguez fue presentado como nuevo delantero del Arosa en A Lomba. El futbolista compostelano, procedente del Estradense, llega a Vilagarcía cumpliendo casi la cuadratura del círculo. Un equipo entrenado por su padre y en el que el propio Luisito jugaba hace 23 años cuando nació su hijo.

“Es un orgullo tremendo firmar en el Arosa. Desde bien pequeño se me inculcó el arosismo porque yo nací cuando mi padre jugaba aquí. Tenía hecho para irme para fuera. También tenía varias opciones en 3ª RFEF y fue cuando se me planteó venir al Arosa. Tuve dudas porque no es una decisión fácil por todo lo que acarrea, pero decidí apostar y venir con la mayor alegría”, señaló en sus primeras palabras como arlequinado.

Al margen de los goles, tampoco oculta el futbolista que su prioridad siempre es el colectivo. “Soy un delantero que prioriza el equipo y el interés colectivo. Intento sudar la camiseta lo máximo posible. Siempre intento ayudar de todas las maneras posibles. El gol va por rachas, pero lo que prometo es trabajo y con eso todo llega”, apunta.

De su encantamiento por el que será su nuevo hogar futbolístico tampoco tiene duda, “mi primer gol en Tercera División fue en A Lomba. A mi gente cercana siempre les dije que es un campo que me encanta por como es, por el ambiente que se respira. El año pasado quedé sorprendido del ambiente que había y de todo lo que rodeaba al equipo. Es un campo precioso y diría que el más bonito de Galicia”.

Acerca del objetivo individual que se marca como delantero en cuanto a número de goles, Borja Míguez considera que “nunca me marco objetivos porque es meterse una presión injustificada. Lo único que quiero es que el Arosa gane cada partido y para ello quiero ayudar directa o indirectamente”.

En lo colectivo tampoco elude la palabra ascenso aunque también deja bien claro que “al ser 16 equipos es una categoría complicada. Hay equipos muy buenos y cinco o seis que compartiremos el objetivo del ascenso. Habrá que pelear cada partido como si fuera el último para lograrlo”.

“Años atrás pude haber ido con mi padre y no lo hice”

Será en A Lomba la primera vez que tenga a su padre como entrenador. También se refirió a ello Borja Míguez apuntando que “años atrás pude haber ido con mi padre y no lo hice. No me veía preparado. Ahora tengo 23 años y llevo tres años asentado en la categoría y estoy con ganas y me aíslo de todo. Me dedico a entrenar y pelear porque el Arosa cumpla el objetivo, nada más. Cuando llego a casa es Luis mi padre, pero cuando piso un campo de fútbol yo soy uno más y él es mi entrenador”.

También hizo referencia a los primeros días de trabajo, “son sesiones dobles muchas veces, cortas y muy intensas. Lo importante es llegar a tope el 11 de septiembre”.