Brais Vidal llega al Arosa con el trabajo como condición innegociable

La reconstrucción del Arosa tendrá en Brais Vidal a una de sus piezas llamadas a ser importantes. El jugador procedente del Estradense fue presentado ayer en A Lomba con el presidente Manuel Abalo ejerciendo de anfitrión. Un mediocentro de trabajo y sacrificio que llega además con el aval de la plena confianza por parte de Luisito.

“Le pido que pelee por este escudo y por este club en un entorno fenomenal y con una afición de las importantes de la categoría. Ojalá que el Arosa sea trampolín también para sus objetivos. Solo le deseo suerte porque su suerte va a ser la del Arosa. Y ojalá para el año esté en 2ª RFEF vistiendo de arlequinado”, remarcó Manuel Abalo.

Por su parte, Brais Vidal llega tras acumular muchos minutos en la categoría en las filas del Estradense. Respecto a la oferta del Arosa reconoce que “fue un proceso bastante rápido porque es un club importante de la categoría, con aspiraciones bonitas para cualquier jugador. Tan pronto me llamó Luis quedamos ese mismo día y tardé muy poco en decidirme. Hablando con la gente que quiero y que me apoya también me animaron a dar el paso de venir”.

Al respecto de sus características como futbolista, el propio Brais Vidal tiene muy claro que su esfuerzo en la posición de mediocentro no tiene otro fin que el beneficio colectivo. “Mis puntos fuertes son el sacrificio, el trabajo y el juego en equipo. Me gusta que todos los compañeros estén cómodos y ayudarlos en todo lo posible. El trabajo no se negocia y eso creo que lo tengo”, consideró.

Con el ascenso como norte desde el punto de partida, el nuevo jugador arlequinado asume el objetivo con toda la entereza y valentía, “es un reto distinto a lo que venía acostumbrado. Tengo claro que vengo a un club ambicioso, con una afición de las grandes de Galicia y lo veo como un paso adelante en mi carrera”.

También se manifestó al respecto del formato de competición con solo 16 equipos, “será una liga muy competitiva. Corta, pero intensa. Con campos muy bonitos y rivales muy exigentes”.

Otra cuestión que no quiso pasar por alto Brais Vidal tras las primeras horas con sus nuevos compañeros es lo referido a la calidad humana del vestuario, “somos un muy buen grupo y todos tenemos claro que no hay objetivo sin trabajo. Nos conocíamos todos como rivales, pero se ve que vamos todos a una. Ojalá la afición nos de el plus que es capaz de dar porque su apoyo pesa en el resultado final”.