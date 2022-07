Martín, rapidez y disputa aérea para la zaga

Rapidez, velocidad, disputa aérea y facilidad para ir al corte. Así se definía ayer el central Martín Sánchez, jugador que ha llegado al Arosa para fortalecer la zona defensiva desde las filas del Estradense. El jugador recibió la llamada de Luisito a principio de verano y no lo dudó, poder formar parte de la plantilla de un histórico le motivó a aceptar la propuesta. “Poco hubo que pensar; jugar en este campo y ante esta afición es muy atractivo, y sobre todo, motivaba la posibilidad de devolver el equipo a la categoría que se merece por historia, la 2ª RFEF”, explicaba ayer en su presentación oficial.

El central, de 27 años de edad, no se esconde a la hora de reconocer que el Arosa es uno de los grandes favoritos al ascenso, pero recuerda que “para ese objetivo va a haber unos cinco o seis equipos más, y solo lo conseguirá uno”. No va a ser precisamente una temporada fácil, sobre todo porque en una categoría con tan pocos equipos, lo más probable es que “en marzo algún equipo se encuentre que, con una victoria, se mete en la lucha por el play off, mientras que una derrota le mete en la lucha por el descenso”. Lo que tiene claro es que hay algo innegociable a la hora de saltar a un terreno de juego y eso es la entrega, “trataré de dar lo máximo”. Luisito ya les ha pedido en las dos sesiones que han trabajado “intensidad, quiere un ritmo alto desde el primer minuto y con ese objetivo trabajamos en estos momentos”.

El central fue presentado por Manolo Abalo, presidente de la entidad arlequinada, que reconoció que “queremos que el Arosa luche por el ascenso y volver a disfrutar como el pasado año”.

Abalo también se refirió a la campaña de socios que ha lanzado el club, apuntando que “la gente está bastante animada y ha acudido un número de personas muy importante a las oficinas del club para su renovación”. Insiste en que “somos consciente de que a los 11 que jueguen les va a costar ganar en una categoría tan igualada como esta, por eso necesitamos el apoyo de ese jugador número 12 que siempre ha sido el público para este club, especialmente en A Lomba”.