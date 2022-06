El basket toma Vilagarcía

Vilagarcía siempre ha sido un lugar en el que el baloncesto ha estado muy presente. Lo demuestran la existencia de clubes como el CLB, el Cortegada o las celebraciones de torneos como la Vilagarcía Basket Cup o el EncestaRías. Es por ello que un grupo de exjugadores de la ciudad decidió un día volver a divertirse sobre una cancha, pero a un nivel de menor intensidad y centrándose en rememorar viejas batallas con los amigos sin renunciar al espíritu competitivo. Así nació en un mes de octubre de 2013 la Master Senior League, una liga de veteranos del baloncesto en el que, esta última temporada han participado diez equipos y setenta jugadores, todos ellos de entre 30 y 60 años de edad.

Desde su nacimiento, la MSL siempre ha ido a más, convirtiéndose en una de las ligas de Vilagarcía más reconocidas y en la que todo el mundo quiere participar. No en vano, por equipos que militaron en la MSL ha llegado a pasar hasta el propio alcalde, Alberto Varela, y se mantuvieron jugando esta temporada el edil Juan Fajardo y el parlamentario socialista Julio Torrado que, además, formaba parte del equipo que venció en la final disputada ayer. Tan solo la llegada de la pandemia frustró ese crecimiento y obligó a paralizar la actividad, que se ha vuelto a recuperar con una alta participación en jugadores, casi todos de Vilagarcía.

La traca final de esta temporada se soltó en la plaza de Galicia, donde ayer se disputaron los play off que delimitaban los diez puestos de la competición. Ante una gran cantidad de curiosos, se fueron sucediendo los encuentros durante toda la mañana en un combate de tres contra tres con una única canasta. Cierto es que la mayor parte de los jugadores ya no lucen como lucían hace unos pocos años, cuando jugaban en clubes como el Inelga o el Xuven, pero la calidad es algo que muchos todavía no han perdido y se encargaron de demostrarlo durante toda la mañana.

Antes de la gran final se disputó un concurso de triples cuyo premio fue a parar a las manos de Óscar Serantes, que consiguió anotar ocho tiros en el minuto del que dispuso, dos más que su oponente en la final. Inmediatamente después arrancó el encuentro entre el Churrabasket Mobu Deportes y el Andaina Estrella con la expectación palpándose en el entorno del recinto que se habilitó en plena plaza de Galicia. Aunque fue bastante disputado, el triunfo acabó cayendo del lado de los primeros, los grandes favoritos, que contaban con una gran profundidad de banquillo. El premio al MVP de la temporada fue para Adrián Otero mientras que el trofeo a la deportividad fue para Angry Cats y el subcampeón Derby. Por último, se homenajeó a Moncho Navia, el más veterano de la competición.

Aunque la final y la entrega d premios finalizó al filo de las 14.00 horas, la jornada de convivencia continuó algunas horas más con la celebración de un pequeño ágape en uno de los locales colaboradores de la MSL.