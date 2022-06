Luismi y Piay declinan la posibilidad de continuar en el Arosa

El Arosa tendrá que seguir sorteando obstáculos en el proceso de reconstrucción de la plantilla. Dos de los futbolistas que contaban con el interés de Luisito y el club para su continuidad han renunciado a tal posibilidad. Son los casos del delantero Luismi Rincón y el central Javier Piay.

El efecto del descenso, sumado al buen rendimiento individual de ambos, ha sido una combinación letal de cara a su continuidad en A Lomba. Las ofertas de equipos de superior categoría existen y tanto delantero como central han optado por buscar acomodo en una categoría más atractiva en lo deportivo.

En el caso de Luismi, los nueve goles anotados que le destacaron individualmente en esta faceta en su única temporada en Vilagarcía, le convirtieron en un futbolista apetecible. Su adiós no está exento de la caballerosidad que le caracteriza, así como de agradecimiento por el trato recibido. “El año en el Arosa ha sido un año que voy a tener siempre en el recuerdo. Es un club especial, sobre todo por la gente que está dentro. Gente humilde, trabajadora, que lo da todo por el club. Los compañeros han sido maravillosos y los dos entrenadores han sido personas de 10, sin olvidarme de lo de la afición, que fue espectacular con mayúsculas”.

El año en el Arosa ha sido un año que voy a tener siempre en el recuerdo Luismi Rincón - Exjugador del Arosa

Añadió el futbolista vigués en este sentido que “no vi ninguna afición mejor en 2ª RFEF que la del Arosa. El objetivo no se consiguió y fue un chasco para todos, en lo personal también. Siempre creí que lo íbamos a conseguir, pero nada salió como queríamos e incluso tuvimos mucha mala suerte. Fue un cúmulo de cosas”.

Sin pasar por alto lo difícil de la decisión adoptada, Luismi justifica su decisión apuntando que “acabo de cumplir 30 años, me quedan 3 o 4 años al máximo nivel físico y quiero aprovechar los años que me quedan jugando lo más arriba posible. Este año voy a tener la oportunidad de seguir jugando en 2ª RFEF y no la quiero desaprovechar por ese motivo. Si fuese un poco más joven me hubiese quedado para volver a subir. Fue una decisión difícil de tomar”.

También Javier Piay quiso tener un aparte en su despedida a todo el cariño recibido: “La afición me ha tratado desde el primer minuto de estos dos años de una forma extraordinaria. A mí y a todos los jugadores nos han dado un apoyo increíble, incluso en los entrenamientos, nos han apoyado. Si llegamos al último partido con opciones fue gracias a ellos. Desearle al Arosa todo el bien posible, ojalá consiga el objetivo y que nuestros caminos en un futuro se vuelvan a cruzar”.