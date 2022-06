Manu Táboas y Álex Rodríguez también dan el sí al Arosa

El Arosa prosigue en su proceso de reconstrucción de la plantilla. En este caso se trata de renovaciones que se suman a la de Julio Rey, primera que se produjo, además de los fichajes también confirmados del central Martín Sánchez y el mediocentro Brais Vidal, ambos procedentes del Estradense.

Una de las continuidades es la de Manu Táboas. El portero vigués defenderá una temporada más la portería de A Lomba encadenando así su quinto curso en Vilagarcía. Su solvencia bajo palos, además del perfecto conocimiento de sus posibilidades que tiene Luisito, con quien ya había coincidido en el Club Deportivo Ourense, han sido determinantes en la apuesta por su renovación.

Por quien también ha apostado el técnico de Teo es por la entrada de pleno derecho en la primera plantilla de Álex Rodríguez. El que fue uno de los artífices del histórico ascenso el juvenil A a División de Honor será un integrante más de la primera plantilla del Arosa, con el que ya debutó en 2ª RFEF anotando incluso un gol que supuso tres puntos ante la Gimnástica Segoviana.

Después del triste final de la temporada pasada no podía quedarme con ese sabor de boca Manu Táboas - Portero del Arosa

Finalizada su etapa de formación, el polivalente futbolista vilagarciano puede adaptarse a varias posiciones. Además, y al margen de su enorme potencial como jugador, su llegada al primer equipo es una clara demostración de la apuesta que el club hace por la cantera tras una temporada plagada de ascensos y éxitos

En el caso del portero afincado en Vilagarcía, Manu Táboas tiene claro que afronta lo que está por venir “con la misma ilusión que siempre. Después del triste final de la temporada pasada no podía quedarme con ese sabor de boca ni me perdonaría no volver a intentar llevar al club donde creo que se merece”.

El arosismo de Álex Rodríguez también está fuera de toda duda. A su condición de canterano, su felicidad ante la confianza mostrada por el club no podía ser más explícita: “Es la mejor oferta que puedo tener respecto a mi futuro”.

De este modo, ya son cinco los efectivos confirmados por el club para el próximo ejercicio. En este sentido todavía se están tratando más renovaciones con ofertas que los interesados ya manejan en la mayoría de los casos. Ni Luisito ni el propio Arosa quieren retrasar los plazos más de lo debido a la espera de ir aclarando la hoja de ruta.

La fuerte competencia que se espera en materia de fichajes, sumado a la nueva realidad económica a la que debe enfrentarse el Arosa, obliga a hilar fino en el mercado. En esta línea desde la entidad arlequinada transmiten tranquilidad a la afición. El perfecto conocimiento de Luisito, tanto de su propuesta de juego como del mercado de la categoría, son razones que invitan a la afición a pensar en positivo en lo que se refiere a la construcción de una plantilla capacitada para volver cuanto antes a 2ª RFEF.