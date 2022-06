El Club Xadrez Fontecarmoa participó en el Torneo de A Garda. Una expedición de cerca de 60 personas, de las cuales la mitad eran participantes, volvió a dejar constancia de la fortaleza del club con más licencias ajedrecísticas de Galicia.

Con representantes en todas las categorías, desde sub 8 hasta la absoluta, hubo posiciones destacadas como las terceras plazas de Ricardo Oubiña (sub 14) y Aarón Gómez (sub 12). Quintos fueron Adrián Betanzos entre los mayores, y también Luis Roo en sub 8.