Javi Fontán dice adiós al Arosa para jugar en el Real Avilés

Javi Fontán y el Arosa separan sus destinos. El descenso se ha cobrado, entre otras cosas, la posibilidad de seguir contando con la aportación del lateral vilagarciano que ha decidido rechazar la renovación para poder seguir compitiendo en 2ª RFEF.

El propio Javi Fontán no ocultó lo difícil que le ha resultado tomar la decisión de buscar un futuro lejos de A Lomba, a donde volvió hace tres temporadas tras su paso por todas las categorías inferiores del Celta. “Para mí fue complicadísimo. Aquí lo tengo todo. Mi familia y yo somos muy arosistas. A mí me dio más pena que a nadie tomar la decisión de marcharme”, señaló.

El destino del futbolista será el Real Avilés, club que sí logró la continuidad en 2ª RFEF y que le ha mostrado un interés que va acorde con su intención de llegar a la élite del fútbol. “Me decidí por el Avilés, pero no solo ya por el reto deportivo, que también es interesante, sino también para madurar como persona y vivir lejos de casa. Creo que el momento para apostar es ahora y no más tarde y por eso me decidí por el Avilés. Ellos me ofrecen la posibilidad de crecer como futbolista y también como persona”, apuntó el jugador.

Lo ambicioso del proyecto avilesino tenía en el fichaje del vilagarciano uno de sus pasos en la hoja de ruta. Como el propio Fontán afirma “me mostraron un interés muy grande. Me llamó el entrenador y también el director deportivo. El proyecto allí es ambicioso es lo que me llama. El equipo quiere quedar lo más arriba posible y buscan lo mismo que yo, que es crecer y llegar al fútbol profesional”.

Un Javi Fontán que se va de manera elegante, agradeciendo todo el cariño recibido en un club que considerará siempre su casa.

Cita decisiva para el juvenil A

El Arosa está convencido de que el partido que mañana domingo disputará el juvenil A (12.00 horas) en A Lomba por el ascenso a División de Honor será toda una fiesta. Por este motivo el club ha decretado entrada libre para que el máximo número de aficionados acuda a animar de cara a un objetivo nunca antes conseguido en el fútbol comarcal.

Enfrente estará un Colegio Hogar ya descendido y al que el equipo de David López “Perú” tiene que ganar para confirmar la todavía posibilidad de militar el próximo curso en la categoría más alta del fútbol base a nivel nacional.