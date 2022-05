El Arosa prescinde de Beda, Ross, Mon, Alberto Martín y del técnico Miguel Domínguez

El Arosa, tras anunciar 24 horas antes a Julio Rey como primera piedra de su reconstrucción, ha dado a conocer su primera lista de bajas respecto del nuevo curso que toca afrontar con el reto del ascenso a 2ª RFEF.

Concretamente son cuatro los futbolistas que no continuarán. Se trata de Pedro Beda, Martín López Ross, Alberto Martín y Mon Vives. En el caso de los tres primeros ha sido el club el que ha decidido no presentar oferta de renovación, si bien no fue así respecto al mediocentro compostelano. Mon sí contaba con el interés de Luisito en seguir vistiendo de arlequinado, pero motivos académicos le obligan a cambiar su residencia por lo que la continuidad era imposible.

En el caso del delantero brasileño, sus números estadísticos de esta temporada se convirtieron en definitivos. El hecho de haber anotado un solo gol en todo el curso, cuando estaba llamado a ser la referencia en esta materia, ha resultado definitivo. Pedro Beda tuvo mucho que ver en el éxito de las dos temporadas anteriores en Tercera División, pero su rendimiento fue en clara descendencia. Un hecho que invitó al club a buscar otra alternativa ofensiva.

Alberto Martín fue uno de los indiscutibles en el mediocentro durante toda la temporada. Incluso fue capaz de anotar tres goles, pese a jugar muy lejos de la portería rival. Su profesionalidad y rendimiento, solo se vio limitado por problemas físicos que le vinieron acompañando en momentos puntuales de la competición.

En cuanto a Martín López Ross, el central lucense tuvo un rendimiento de más a menos. Terminó contabilizando 22 partidos como titular y participando en otros cinco más saliendo desde el banquillo para rondar los 2.000 minutos en todo el curso. Pasó de ser titular indiscutible con Jorge Otero al ostracismo durante varios partidos para no terminar de asentarse en el once con la llegada de Luisito.

Tanto Mon como Pedro Beda y Ross han puesto fin a un periplo de tres años como arlequinados. Una etapa muy importante de la historia del club en la que se logró el ascenso a 2ª RFEF después de 28 años en competiciones autonómicas. Un mérito, e igual periodo de tiempo, en el que también ha tenido mucho que ver Miguel Domínguez. El vigués llegó de la mano de Rafa Sáez para ejercer de entrenador ayudante, pero ha sido él mismo el que ha preferido decir adiós al Arosa pese a contar con el interés del club y el plácet de Luisito para su continuidad.