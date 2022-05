Julio Rey se convierte en el primer jugador de la futura plantilla del Arosa

Julio Rey, capitán y vilagarciano, ha sido el primero en dar el sí quiero a continuar la próxima temporada vistiendo la camiseta del Arosa. El centrocampista afrontará la que será su séptima temporada consecutiva en A Lomba con el único propósito de volver a vivir un ascenso a 2ª RFEF.

Acerca de los motivos que han llevado al futbolista a dar el sí a la oferta recibida hay varios. El primero es el referido a que “un descenso es algo difícil de asumir, pero yo como capitán y vilagarciano viví un año fantástico en una categoría preciosa. Me sentí con la responsabilidad de no bajarme del barco y volver con el Arosa a 2ª RFEF”.

No olvida Julio Rey el agradecimiento al presidente Manuel Abalo: “Volví con 20 años de la mano de Manolo. Le estaré siempre agradecido por darme la oportunidad de volver después de un periodo malo en lo personal y en lo deportivo. Para mí es un orgullo estar siete temporadas consecutivas en un club como el Arosa que siempre cuenta con los mejores jugadores de la zona y todo el mundo quiere venir para jugar en A Lomba”.

Llamamiento a la afición

Sobre lo que está por venir el próximo curso anticipa el futbolista que “viene un año diferente, pero con la ambición de querer volver porque hemos visto que esta afición y este club están hechos para cotas mayores. El objetivo no va a ser otro que subir. Quedar primero sería lo ideal y se está trabajando por y para ello. La temporada va a ser larga y vamos a necesitar a la afición a nuestro lado en todo momento”.

Julio Rey tampoco pasa por alto que el objetivo del retorno a 2ª RFEF implica a todos los estamentos, tanto del club como de Vilagarcía en general. Apunta a este respecto que “esto no es cosa solo de jugadores, entrenadores y directiva. El objetivo va más allá y está demostrado que cuando afición y equipo van de la mano somos más fuertes. Todos tenemos que sumar para ser el proyecto ambicioso que queremos ser”.

Sin disimular su alegría por la renovación, el capitán vilagarciano tiene plena confianza en la confección del equipo. Con todo ello, Julio Rey también deja claro que el haber dado el sí a la oferta de renovación va incluso más allá de lo deportivo.

Señala que “son muchos factores los que me hicieron renovar. Uno de ellos es el sentimiento que tengo hacia este club y hacia esta ciudad. Fue un año muy bonito en lo deportivo, pero después del descenso no me podía ir con esa sensación de pena y de rabia”.