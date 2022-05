Sáez: “El Arosa queda mejor de lo que lo encontré”

Llegó al Arosa para darle el impulso que el club llevaba años aguardando, un impulso que consiguió, no solo a nivel deportivo, sino también social, enganchando a Vilagarcía al equipo. Rafa Sáez dejará la casa arlequinada después de cuatro años muy intensos en los que la entidad no ha dejado de crecer. “Creo que dejo al Arosa mejor de lo que lo encontré, cuando llegué, en 2018, el equipo estaba en tercera y no era protagonista ni favorito; sin embargo, a día de hoy, y pese a haber descendido, el Arosa cuenta con la vitola de aspirante al ascenso, lo que determina el progreso que ha registrado la entidad en estos cuatro años”, explica el técnico. Ese crecimiento no se ha notado solo a nivel deportivo, sino que también se ha visto en el impulso social que ha experimentado la entidad, algo que “no es mérito mío solo sino de mucha gente, pero el Arosa ahora es un club mucho mejor que lo que me encontré cuando llegué, así que creo que puedo sentirme satisfecho del trabajo realizado”. El técnico ejerció como técnico y director deportivo en sus tres primeras temporadas, dando un paso a un lado en la última para centrarse en el trabajo de despacho.

Sáez se despedirá al término de la temporada de la entidad arlequinada pero antes quiere continuar el trabajo que se ha desarrollado con la base, ya que el juvenil A juega un partido crucial en Vilalba para obtener el ascenso a la División de Honor, lo que sería un auténtico hito en la historia del club. Durante estos días o semanas que le quedan por delante, el técnico se ofrece a “hacer una transición fácil y estoy dispuesto a colaborar en todo aquello que me demande el club”, aunque reconoce que la decisión de la directiva de acabar su relación “me pilló de sorpresa, era algo que no me esperaba, pero ahora lo importante es que el club comience a trabajar en el diseño de la próxima temporada”. El técnico se va con algunas espinas clavadas por proyectos que no pudieron salir adelante. Uno de ellos era la creación de una asociación de futbolistas veteranos del club. “Fue algo que intenté este año, pero no pudo salir adelante, creo que es una cuestión decisiva para este proceso de crecimiento social del club, porque son un capital muy importante que se encuentra algo olvidado”. La otra es la de mejorar la relación del Arosa con los clubes de la ciudad para encontrar colaboración. “Eran dos iniciativas que quería afrontar el próximo curso, pero los acontecimientos no me han permitido afrontarlo”, señala.