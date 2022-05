Al margen del desenlace final, Luisito compareció para decir en primer lugar que “si de algo en esta vida no me arrepiento es de haber firmado en el Arosa, si de algo en esta vida estoy orgulloso es de haber firmado en el Arosa. Ya puede venir cualquier equipo a buscarme que salvo que el presidente me eche, el año que viene voy a estar aquí. Lo tengo clarísimo”.

Añadió también el técnico que “sabía que tenía muy poco margen de error y sabía que salvarse no era difícil, era lo siguiente. Pero luchamos hasta el final. Para un entrenador lo más importante es que los futbolistas lo sigan y le crean como me siguieron a mí estos chavales. Me siento orgulloso por este mes”.

Sobre el desarrollo del encuentro ante el Bergantiños no dudaba en afirmar que “fue una desgracia futbolística que no se marchasen goleados en la segunda parte. Su portero estuvo sensacional y nosotros en ataque fallamos muchísimo, hasta un penalti en el 88. Si no digo que estoy orgulloso del equipo miento. Fue una avalancha futbolística hacia un mismo lado”.

También tuvo un aparte para los arosistas: “La afición es un once. Llevaron al equipo en volandas y el equipo le respondió al margen del resultado. Yo quiero ganar siempre, pero si tengo que empatar quiero empatar con esta imagen. Me hubiese jugado lo que fuese a que el Marino no ganaba en Navalcarnero, pero al final ni eso se dio. Lo único que pido por favor es que la ciudad siga volcada con el club porque ahora es cuando más falta hace”.

El foco de Luisito ya está puesto en ascender la próxima temporada, pero aclara que “tenemos que empezar a trabajar cuanto antes. Tengo muy clara la idea que tengo, pero tengo que sentarme con Rafa para empezar a planificar las cosas. No es fácil ascender y a partir de mañana a ponernos manos a la obra. Toca empezar a trabajar ya”.

Manuel Abalo: "Este club tiene que volver para el año a esta categoría"

El presidente del Arosa no podía reprimir la emoción apuntando que “estamos con una enorme tristeza. Es una categoría que merecemos de sobra por todo lo que se vio hoy aquí. Agradecer a los jugadores su esfuerzo, pero ni el resultado del Marino nos ayudó. Igual tuvimos que haber hecho antes los deberes, pero los resultados este año nos quitaron más de lo que nos dieron”.

Dejó claro que “este club tiene que volver para el año a esta categoría que incluso se quedaría pequeña para lo que realmente merece esta afición. Es una pena grande por no conseguir lo que queríamos, darle una alegría”.

José Luis Lemos: "El Arosa merece ser un equipo poderoso en esta categoría"

José Luis Lemos inició su rueda de prensa mandando “un mensaje de ánimo a toda la afición que creo un ambiente espectacular aquí. Mucho ánimo para el club, el cuerpo técnico y futbolistas del Arosa que lo buscaron hasta el último suspiro. Merece estar en esta categoría y ser poderoso en ella”.

Sobre el desarrollo del partido el técnico apuntó que “estábamos a un gol de ganar y pendientes de si el Pontevedra hacía un gol. Y si lo hacía, con un Arosa tan volcado, podíamos tener alguna opción en alguna contra. Pero en la segunda parte, el Arosa estuvo más cerca de ganar”.