El Arosa se encomienda al destino y a su triunfo sobre el Bergantiños

La última fiesta de la temporada en A Lomba arrancará hoy a las 12 del mediodía. El Arosa acude a la misma con el deseo de poder volver a celebrar dentro de siete días en el play out que se celebrará en Alicante. Para ello toca ganar de cualquier manera al Bergantiños y esperar que el Marino de Luanco no gane en Navalcarnero.

En esa tesitura que marca el camino a la esperanza, Luisito tiene claro que nada sucede si no se pretende. Por ello señala que “lo afrontamos con la mayor ilusión del mundo. Tenemos que arrastrar a una ciudad que esta detrás nuestra y sabemos que solo nos vale ganar como sea. Si después nos favorecen los resultados de otros campos bien, pero yo no quiero saber absolutamente nada porque lo único que quiero es ganar. Por orgullo propio y porque creo sinceramente que este equipo, tal y como están trabajando, merece darle una alegría a la afición y merece jugar el play out”.

Enfrente un Bergantiños que también necesita ganar para mantener alguna posibilidad de disputar el play off de ascenso a 1ª RFEF, pero que también necesita de carambolas en forma de otros resultados. El técnico de los arlequinados apunta sobre los de Carballo que “tienen una plantilla muy buena y su temporada es espectacular. Está claro que ellos también necesitan ganar y que se den otros resultados, pero ya me gustaría a mi estar en la situación en la que están ellos. No es lo mismo pelear por salvar la vida a tener otra vida más en una categoría superior. Para ellos es un privilegio estar donde están porque es un recién ascendido, pero también es verdad que la inversión que han hecho en el equipo no es la misma que hizo el Arosa. Aún así el mérito no se le puede quitar porque lo tienen y es impresionante”.

La preparación para la batalla de hoy ha sido exhaustiva, tanto en lo futbolístico como en lo mental. Luisito tiene muy claro en su hoja de ruta que “habrá muchos partidos diferentes en los noventa minutos. La tensión va a ser palpable. Los dos equipos necesitamos ganar sí o sí, pero la realidad es que nosotros nos jugamos muchísimo más”.

A Lomba espera registar el mejor ambiente del curso

Todos los indicios apuntan a que A Lomba puede registrar un lleno histórico este mediodía. Las invitaciones repartidas entre estudiantes, socios y clubes de la comarca ha superado las 4.000 unidades. Si bien es poco probable que todas las personas con invitación acudan al duelo ante el Bergantiños, lo que es seguro es que sí lo harán en un elevadísimo porcentaje por lo que el ambiente en el estadio está más que asegurado. En este sentido, la peña Escuadra Arlequinada ha preparado diversas actividades como la de la realización de un tifo al inicio del choque así como el sorteo de regalos, entre ellos una bicicleta.