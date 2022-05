El Arosa conserva las constantes vitales tras caer en Leganés (3-0) a la espera de un electroshock en la última jornada

Bajo un sol de justicia saltaron los dos equipos a un terreno de juego en excelentes condiciones. Cerca de medio centenar de vilagarcianos estuvieron con el equipo para alentar en una cita trascendental demostrando que la afición este año no es el jugador número 12, sino el número uno en base a hechos más que consumados. La puesta en escena de los arlequinados vislumbraba cierto optimismo, pero la falta de dinamita pesó más que la buena elaboración de muchas de las acciones.

Con una clara premisa de dificultar la elaboración local a base de una presión alta, el Arosa fue capaz de tener el balón más tiempo en campo rival. Ross fue el primero en avisar con un disparo desde fuera del área que se fue muy arriba. Sin embargo, y cuando mejor parecían estar los arlequinados, el Leganés B hizo el 1-0 con una demostración de pegada. Todo se originó en una acción por el costado izquierdo. Desde allí, el centro de Álex no fue atajado por Cobo y el balón suelo lo remató a bocajarro Forcén para abrir el marcador.

El gol no afectó a la ambición visitante de poner cerco a la portería rival. Es más, la sensación de dominio de los de Luisito se intensificó. Cotilla y Fontán se cansaron de subir sus respectivas bandas para servir balones al área. En la amplitud estaba encontrando el Arosa la mejor verticalidad, si bien la falta de remate estaba haciendo inútil el planteamiento. Y eso que Luismi buscaba una y otra vez darle efectividad a todos esos servicios, pero sin éxito.

También en las transiciones buscaban los vilagarcianos inquietar la portería de Sergio Valero, pero todas las luces parecían apagarse en las inmediaciones del área. Hasta tal punto fue la falta de clarividencia en esa zona que no se pudo contabilizar ninguna tentativa de disparo entre los tres palos en toda la primera parte. Pedro García, a saque de esquina, pudo cambiar esa estadística, pero su cabezazo se fue excesivamente arriba.

El castigo para los de Luisito fue todavía mayor con una transición de las que nunca se debía haber producido. Primero porque surgió a raíz de un córner a favor de los vilagarcianos y, segundo, por el minuto que era ya con el descanso a las puertas. Pero Diego García se encontró con el espacio y con el tiempo para conducir varios metros y plantarse en el borde del área para marcar con un disparo cruzado ante el que nada pudo hacer Álex Cobo. Toda una bofetada que dejaba la esperanza de la permanencia a expensas de un milagro en la segunda parte.

Para más inri un fallo defensivo en la marca facilitó a Forcén rematar de cabeza a la red un saque de esquina cuando solo iban cuatro minutos de la reanudación. Entonces el Arosa siguió a lo suyo, dominando por obligación pero con una convicción muy dañada. Y eso pese a que se generaron situaciones que obligaron a lucirse a Sergio Valero, pero la falta de pólvora desesperó a un equipo al que los resultados le permiten todavía soñar con evitar el descenso.

Sergio Valero, Sergio Camacho, David Alba, Lalo, Joserra, Rentero, Caio Lopes (Samed, min. 60, Luis Sánchez (Mario Rivas, min. 67), Álex (Íker Muñoz, min. 78), Forcén (Óscar Coll, min. 60) y Diego García (Borona, min. 78).

Álex Cobo, Javi Fontán, Pedro García (Javi Piay, min. 55), Ross, Cotilla, Alberto Martín (Sidibé, min. 80), Mon (Luis Nuño, min. 46), Diego Diz, Julio Rey (Róber, min. 80), Luismi y Pedro Beda (Fajardo, min. 55).

ÁRBITRO: Carlos Albadalejo García (Comité Valenciano). Mostró amarilla al local Lalo y al visitante Pedro García.

GOLES: 1-0, min. 10: Forcén; 2-0, min. 42: Diego García; 3-0, min. 49: Forcén.

INCIDENCIAS: Jornada número 33. Ciudad deportiva de Butarque.

Luisito: "Perder 3-0 con un equipo que prácticamente no tiró a portería es triste, pero es la realidad"

Herido, pero esperanzado. Así se podría resumir el estado de ánimo de un Luisito que reconocía que “me duele en el alma por toda la gente que vino de Vilagarcía. Perder este partido 3-0 con un equipo que prácticamente no tiró a portería es triste, pero es la realidad. No tiene explicación”. Insistía con rabia el técnico en que “fuimos dueños y señores del partido. Fue prácticamente un monólogo.

El Leganés sin tirar prácticamente a portería nos hizo tres goles. Lo único que nos faltó fue efectividad. Incluso en la segunda parte, nada más salir nos marcan un gol de córner en un fallo tremendo de marcaje”. No hubo reproches para los suyos: “El equipo no fue un desastre, estuvimos a buen nivel con posesión en campo contrario. Ellos solo jugaron repliegue y contraataque y se encontraron con unos goles que no se los creen ni ellos. Esto es fútbol y los errores a nivel individual son muy difícil de subsanar, pero todos somos humanos y yo mismo me equivoco 50.000 veces”.

Respecto a las opciones de salvación, sostiene que “en fútbol hay que pelear hasta el último momento. Lo tenemos complicado, pero vamos a salir el domingo a muerte. Dependemos de otros resultados, pero peor estábamos no hace muchas jornadas”.