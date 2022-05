El Leganés B también confiere al duelo ante el Arosa tintes de final

El Leganés B también saltará el domingo al campo de la ciudad deportiva de Butarque con muchas cuentas pendientes. La primera y más importante es la que se refiere a la permanencia, cuestión que quedaría finiquitada en el caso de superar al Arosa sin necesidad de depender de terceros.

Carlos Martínez, técnico del filial pepinero, no le resta ni un ápice de trascendencia a los tres puntos en juego ante el Arosa. “Si para ellos es una final para nosotros también. A estas alturas, y tal como está la liga, no podemos perder. Nos enfrentamos a un rival directo y si nos ganan se ponen a un punto y en la última jornada nosotros visitamos a un rival directo a domicilio como es el Langreo. Nos jugamos mucho el domingo”.

Los madrileños se presentarán ante el Arosa en medio de una racha de tres derrotas consecutivas. Una situación a la que su entrenador resta influencia al respecto de lo que pueda suceder ante los vilagarcianos. “Es algo que nos viene pasando durante toda la temporada. Hemos tenido bajas de jugadores en el mercado de invierno y lo hemos pasado un poco peor. Somos uno de esos equipos que ha estado toda la temporada en tierra de nadie, tan cerca del play-off como del descenso”, comenta el técnico.

"El cambio de entrenador les ha dado una nueva energía"

Acerca de lo que pueda suceder dentro de los límites del terreno de juego, Carlos Martínez se espera a un rival hambriento. “Vienen con la sensación de haber salvado un primer match ball ante el Móstoles y de perder sin merecerlo ante el Compostela. Además, el cambio de entrenador les ha dado una nueva energía, pero este tipo de partidos son siempre imprevisibles porque son definitivos, o casi”, apunta el entrenador de los de Butarque.

En cuanto a grado de necesidad, no pasa por alto Martínez que “el Arosa llega en una situación mucho más peligrosa. A nosotros nos puede valer un empate si el Móstoles gana al Langreo. Hay muchos condicionantes que entran en juego, pero está claro que no se puede esperar a ver que pasa en otros campos. Los dos equipos dependemos de nosotros mismos y eso se tiene que hacer notar en el campo”.

En lo futbolístico, en el filial del Leganés también tienen claro que “tienen buenos futbolistas y es un equipo con una propuesta valiente. Tienen a Alberto Martín, que fue compañero mío, y sé muy bien de lo buen futbolista que es. Sé perfectamente que nos lo van a poner muy difícil”.

Una cuestión que tampoco oculta Carlos Martínez es la referida a que “será una jornada de las antiguas, de las de transistores. No es lo mismo jugar sabiendo si otros resultados te favorecen o no y es imposible aislarse de ello y, hasta diría que no es conveniente. Nosotros estaremos pendientes de resultados porque además es inevitable”.

Partido para medir la personalidad

Una cuestión a la que también hizo referencia Carlos Martínez es al carácter que muestran los equipos en un partido de tanta importancia para ambos. “Será muy importante la personalidad que muestren los jugadores. Hay que ver a quien le pesan las piernas y a quien no. Los registros de los equipos cambian en determinadas situaciones. Hay veces que la cabeza quiere y las piernas están atenazadas".

Al que no le pueda la presión estará más cerca de ganar”, sostiene. En este sentido, y por su condición de filial, Carlos Martínez matiza que “está claro que mis futbolistas han vivido menos situaciones de este tipo que muchos jugadores del Arosa. Por eso damos mucha importancia a ponernos por delante en el marcador”.

Ascenso a 1ª compartido con Alberto Martín

Carlos Martínez, además de paisano, es también amigo de Alberto Martín. Ambos formaron parte de la plantilla del Leganés que consiguió el ascenso a Primera División en la única temporada en la que compartieron vestuario.

Por otro lado, el técnico de los madrileños reconoce que “ojalá el Arosa y nosotros podamos salvarnos. Es un club y una afición que me dejaron una muy grata impresión en el partido de ida. A Lomba es un campo donde se vive el fútbol y eso es muy bueno para esta categoría”.