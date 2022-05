El milagro de la salvación tiene más creyentes que nunca

El Arosa cree más que nunca en la posibilidad de salvar la categoría. Si bien no se ha conseguido todavía nada, la respuesta de la afición vilagarciana el pasado domingo en A Lomba ha servido para demostrar que el club va a contar con el máximo respaldo en la persecución de su objetivo.

Más de 3.000 personas se dieron cita en las gradas en una entrada que fue récord este año no solo en A Lomba, sino en todos los campos de la categoría. A ello hubo que añadirle una actitud proactiva en el ánimo a los jugadores de Luisito que ayudó a situar la cita entre una de las mejores tardes de fútbol que han vivido en Vilagarcía en los últimos tiempos.

El solitario gol de Javi Fontán sitúa al Arosa en el importante escenario de poder depender de sí mismo para salvar la categoría

En lo estrictamente deportivo, el solitario gol de Javi Fontán sitúa al Arosa en el importante escenario de poder depender de sí mismo para salvar la categoría. Las cuentas, en esta ocasión, son tan claras como complicadas y todo pasa por ganar los dos partidos que restan. El primero el próximo domingo en la ciudad deportiva de Butarque ante el Leganés B y dentro de dos semanas, ya como locales, ante el Bergantiños.

Los 38 puntos actuales permiten alcanzar, en caso del soñado pleno, los 44 puntos que en un altísimo porcentaje supondría evitar incluso el play-out, o lo que es lo mismo, la posibilidad de tener que disputar una eliminatoria ante un rival de otro grupo para evitar el descenso. Esta opción se produciría en el caso de finalizar en el decimotercer puesto y no tener la mejor puntuación de entre los equipos que terminarían en ese puesto en cada uno de los cinco grupos de la categoría.

Luisito Míguez es el primero que no quiere hablar de ningún tipo de combinación o de calculadora. El técnico tiene claro que la dirección más corta y más efectiva para evitar el descenso pasa ineludiblemente por ganar el domingo en Madrid. Cualquier otra cosa a día de hoy carece de sentido para el entrenador de los vilagarcianos.

Al margen de la calidad del Leganés B hay un condicionante importante respecto al duelo del domingo. Y es que una derrota de los filiales les metería de lleno en la angustiosa pelea por evitar los cinco últimos puestos. Con 42 puntos en su casillero, el cuadro madrileño todavía tiene que sumar, al menos dos empates, para poder llegar a suelo clasificatorio firme. Para más inri, el equipo pepinero tiene que visitar en la última jornada al Langreo, otro de los equipos que también tiene la salvación aún por confirmar.

En Madrid espera un Leganés B que viene de perder las tres últimas jornadas de manera consecutiva. Un hecho que descubre las dificultades que está mostrando. El hecho de haber marcado un único tanto en esos tres encuentros agudiza aún más la sensación de baja forma que desprenden.

Precisamente por mantener la portería a cero es por donde empieza el plan a tejer por parte de Luisito. Un entrenador que en la trascendental victoria ante el Móstoles también mostró un acertado intervencionismo variando un sistema en el descanso que llevó a Arosa a pasar de dominado a dominador para seguir soñando.

La afición ya se moviliza para estar en Madrid

La efervescencia entre la afición tras la victoria ante el Móstoles también se hizo notar en el día de ayer. Ya son muchas las personas que están barajando la posibilidad de estar el próximo domingo a mediodía en la ciudad deportiva de Butarque para animar al equipo. Hay peñistas que apuntan a la posibilidad de alquilar furgonetas, si bien no descartan la posibilidad de fletar un autobús en el caso de superar el centenar de personas interesadas en acudir al encuentro. La lejanía a Madrid y la necesidad de viajar prácticamente toda la noche debido al horario del encuentro son factores que no menguan las intenciones de muchos de no fallar en una cita tan importante.

Porrúa vio la quinta tarjeta amarilla

Las tarjetas amarillas se están convirtiendo en un factor a tener muy en cuenta en este tramo final de temporada. Si ante el Móstoles fue Cotilla el que no pudo ser de la partida por acumulación de amonestaciones, ante el Leganés B tampoco Porrúa podrá saltar al terreno de juego. Además hay varios jugadores que también se arriesga en Butarque a no poder estar en la última jornada, por lo que habrá que tener cuidado por partida doble.

Duvi Paredes asciende a 2ª con el Rácing

El vilagarciano Duvi Paredes está de enhorabuena al conseguir el ascenso a Segunda División como miembro del cuerpo técnico del Rácing de Santander que se proclamó campeón de liga en 1ª RFEF. Como ayudante de Guillermo Fernández Romo, el que fuera entrenador de las categorías inferiores del Arosa y ayudante de Jorge Otero en su primera etapa en el club, disfruta estos días del mérito de alcanzar el fútbol profesional en una categoría de la importancia de la Segunda División y en un club del peso histórico del Rácing de Santander. La trayectoria de Duvi Paredes también recoge pasos por el Rápido de Bouzas y el Coruxo antes de aceptar la oferta del conjunto cántabro que le llevó a su mayor éxito.

Agradecimiento muy especial a los clubes que quisieron apoyar en las gradas de A Lomba

La convocatoria del Arosa al deporte de Vilagarcía para animar al primer equipo en la difícil empresa de ganar al Móstoles sirvió para medir el grado de solidaridad y buenos deseos en favor de la permanencia del equipo en 2ª RFEF. Fueron muchos los clubes y entidades que quisieron responder con su presencia al llamamiento de la entidad arlequinada. El Club Baloncesto Vilagarcía y también su mascota, el Vilarousa de Gimnasia Rítmica, el Club Natación y Salvamento Vilagarcía, Piragüismo Vilagarcía, Vilagarcía Sociedad Deportiva, Club Deportivo Bamio y Agrupación Atlética Mazí fueron los clubes que estuvieron representados en las gradas de A Lomba.

Además, la solidaridad del deporte también se hizo extensiva a nivel comarcal con la presencia de la Escuela de Fútbol Base de Vilanova. Todos los clubes de manera organizada y ataviados para la ocasión con sus colores distintivos también tuvieron la oportunidad de fotografiarse junto a la Medalla de Oro de la ciudad que en los prolegómenos del choque fue recogida por el presidente Manuel Abalo de manos de Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía. El Aros ano quiso desaprovechar la oportunidad de agradecer todo el apoyo recibido y, de manera especial, a los clubes que respondieron al llamamiento.