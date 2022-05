El Arosa salva su primer Match Ball y sueña con la permanencia

El Arosa inició el partido de ayer siendo consciente de que, una derrota o un empate le condenaban, prácticamente, a la Tercera Divisón debido a los resultados registrados en otros campos. Solo le valía ganar y en la primera mitad, esa responsabilidad atenazó por momentos al equipo de Luisito, especialmente en la primera mitad, donde el Móstoles tuvo sus mejores ocasiones. La segunda mitad, con la entrada de Mon, el equipo estuvo mucho más ordenado y encontró el premio del gol de Javi Fontán, un tanto que puede valer oro al final de la temporada. Los vilagarcianos se quedan a tres puntos de la salvación, en el puesto de play out, pero dependen de sí mismos para salvarse gracias a los duelos directos que habrá en las dos jornadas finales, que se van a vivir al borde del infarto en A Lomba.

Mención especial merece la afición arlequinada, que ayer respondió a la llamada del equipo. Lo hizo llenando hasta la bandera A Lomba en la mejor entrada de la temporada y, probablemente, en una de las más importantes de los últimos años. El Arosa ayer no caminó solo y no parece que lo haga en los dos encuentros que quedan, en los que los arlequinados se juegan mantener la categoría.

La afición arlequinada respondió ayer a la llamada del equipo, llenando A Lomba u animando a sus jugadores desde el pitido inicial

El encuentro comenzó eléctrico, con el Arosa tratando de imprimir ritmo y velocidad para alcanzar la portería contraria. Sin embargo, ambos equipos no están abajo de casualidad, y pronto comenzaron las imprecisiones, especialmente arriba. La primera ocasión clara fue para los visitantes, en un centro chut desde la izquierda de Portilla que obligó a Álex Cobo a despejar el balón. Irizo no supo aprovechar el rechace. El Arosa movía con criterio el balón hasta que llegaban a tres cuartos, donde se estrellaban con una tupida defensa visitante. Un pase filtrado de Julio Rey no llegó a Pedro Beda y ningún delantero estaba presente en el fallo de David Tejero al atrapar una pelota.

Los locales hacían daño por banda, pero los sucesivos centros no alcanzaban a Luismi ni a Pedro Beda al no conseguir superar a la defensa, y cuando lo conseguían, fallaban los delanteros, como ocurrió en el minuto 18, en el que Beda no llegó a empujar un centro de Porrúa.

El Móstoles llegaba poco, pero cuando lo hacía era con peligro. En el minuto 22, Álvaro Sánchez tuvo la ocasión de fusilar a Álex Cobo. El meta catalán acertó a desviar el balón, pero el rechace dio en Portilla y a punto estuvo de entrar en la portería. Portilla volvió a tener el tanto en su pie izquierdo en una saque de banda que se paseó por toda el área. El delantero del Móstoles acabó cruzando demasiado. En los últimos instantes de la primera mitad, el Arosa perdió el control del partido y Álex Cobo comenzó a aparecer más de lo que le gustaría a Luisito.

La segunda mitad arrancó con el Móstoles rondando el gol con otro disparo de Portilla que se fue lamiendo el palo de Álex Cobo. Al Arosa se le notaba la presión, y a medida que pasaban los minutos, se veía como los nervios pesaban en el juego de los locales. Pese a ello, el Arosa lo intentaba, como en un disparo de Luismi que se encontró con el pie de un rival. El Arosa dio un paso hacia delante, porque el empate o la derrota era prácticamente una condena al descenso.

El gol que insuflaba aire en los pulmones de los arlequinados llegaría en el minuto 60, un pelotazo desde la defensa en la que Diego Diz y Pedro Beda se acabaron llevando el balón en una melé en la frontal del área hasta que el delantero se la cedió a Javi Fontán, que se había incorporado al ataque por la derecha y fusiló a Tejero. Tan solo un minuto después, Beda pudo sentenciar tras recibir totalmente solo ante el meta. El delantero brasileño superó en su disparo al portero visitante, pero un defensa llegó a tiempo para sacar el balón bajo palos. Una falta ejecutada por Mon también obligó a Tejero a meter una mano salvadora para evitar el segundo. Eran los mejores minutos del Arosa en el partido ante un Móstoles al que le costaba digerir lo ocurrido. Una contra lanzada por Álex Cobo para que Julio Rey se plantase en el área visitante, cediese atrás a Diego Diz, cuyo disparo se encontró con una mano milagrosa de Tejero para evitar el segundo. Los arlequinados dieron un paso hacia atrás motivado por los nervios, pero estaban explotando muy bien los espacios que el Móstoles se veía obligado a dejar atrás, solo les faltaba el tanto que cerrase el partido.

El buen partido de Tejero provocó que la victoria arlequinada resultase agónica

Perdonar tanto estuvo cerca de salir caro, en una gran jugada de Portilla, cuyo disparo tuvo que desviarlo con aprietos Álex Cobo. El meta arlequinado volvería a ser determinante en el 83, al meter otra mano espectacular a un disparo de Ledesma.

Un cabezazo de Campillo volvió a dejar otra parada espectacular de Tejero, que mantenía a su equipo en el partido. Lo volvería a hacer en el 90, en un disparo de Luismi, y en el 92, en un cabezazo en plancha de Mon en el que voló de palo a palo para evitarlo y dejar el triunfo local en la mínima.

Ficha Técnica:

Arosa 1

Álex Cobo, Javi Fontán, Campillo, Pedro García, Javi Piay, Alberto Martín, Diego Diz (Jorge Fajardo, min. 83), Julio Rey, Pablo Porrúa (Mon, min. 46) Pedro Beda (Luis Nuño, min. 69) y Luismi (Sidibé, min. 93).

Móstoles 0

Tejero; Paco Torres (Abel,min. 77) , Recalde (Tito, min, 83), Portilla, Mantovani, Sanjurjo (Chupe, min. 77), Alexander (Iván Ramos, min. 92), Álvaro Sánchez, Ledesma, Irizo y Fernando (Belima, min. 83).

Gol: 1-0 Javi Fontán (min. 60). Árbitro: Crespo Fuentes, asistido por Toca Alonso y López Conde (Cantabria). Amonestó a Porrúa, Campillo por los locales y a Irizo, Recalde por los visitantes. Incidencias: Encuentro de la 32ª jornada de liga disputado en el campo de A Lomba ante más de 3.000 espectadores.