Mon: “Será especial volver al Vero Boquete, pero el Arosa necesita los tres puntos”

Llegó a Vilagarcía desde Compostela cuando la pandemia era todavía un rumor en tierras asiáticas y pronto se acopló a la dinámica de un equipo que, dirigido por Rafa Sáez acabaría disputando el play off de ascenso en Balaídos. Dos años y medio después, José Ramón Vives González, más conocido como Mon, regresará al Vero Boquete de Santiago, campo en el que debutó en la Tercera División y en el que comenzó a manejar el centro del campo antes de llegar al Arosa.

Renqueante de unas molestias en el tobillo izquierdo que le impidieron ser de la partida el pasado domingo, Mon tiene muchas ganas de regresar a la que fue su casa donde sabe que “va a ser muy especial volver a pisar el Vero Boquete en competición oficial, porque, hasta el momento, solo pude enfrentarme al Compos en un amistoso de verano”. Sin embargo, tiene muy claro que lo importante en este partido no son sus pensamientos más emotivos, sino el grupo al que pertenece ahora y que necesita, de forma imperiosa los tres puntos para escapar de la zona de descenso.

“A eso acudimos a Santiago, llegamos cargados de moral, creemos que en una buena dinámica y nos vamos a encontrar con otro equipo que, en esta segunda vuelta, no le están saliendo las cosas y quieren acabar con los resultados negativos que arrastran para volver a optar al play off”, explica. Con esos mimbres, Mon augura un encuentro muy disputado ante caras que, para él, son perfectamente conocidas.

No en vano, el jugador arlequinado coincidió con gran parte de la plantilla actual antes de enrolarse en las filas del Arosa. “Saro, Jimmy, Baleato, ..., he hablado con todos del partido del domingo y todos somos conscientes de la necesidad que tenemos los dos equipos de sumar los tres puntos, de que el encuentro va a ser muy disputado y que no se va a regalar absolutamente nada sobre el césped”, indica Mon.

Seis puntos separan al Arosa del Compostela en estos momentos, una diferencia forjada en el número de empates del club santiagués, ya que ambas escuadras lucen en su casillero los mismos triunfos, un total de nueve. Los dos equipos también han protagonizado una pésima segunda vuelta, especialmente los compostelanos, que serían los penúltimos de la clasificación, con tan solo nueve puntos, mientras los arlequinados ocuparían exactamente el mismo lugar, el 15º, al haber sumado solo 14 puntos. En Vilagarcía se ha optado por cambiar de entrenador y recurrir a Luisito como la piedra a la que aferrarse para mantener la categoría. El técnico de Teo ha entrado con buen pie en A Lomba, donde el pasado domingo consiguió empatar con el todopoderoso Pontevedra, que se presentaba en Vilagarcía como líder. Lo hizo ofreciendo una muy buena imagen y con muchas opciones de llevarse la victoria.

Mon reconoce que la llegada de Luisito “nos ha revolucionado a todos, eso es algo que ocurre cada vez que llega un entrenador nuevo”. En el caso de Luisito, el jugador valora que “es un técnico que tiene las cosas muy claras y creemos que el equipo las ha asimilado muy bien, trataremos de plasmarlas el fin de semana y regresar con los tres puntos, que nos hacen mucha falta para salir del descenso”.