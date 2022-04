Autobuses cargados de ilusión arlequinada hacia San Lázaro

El Arosa se juega mucho en los próximos cuatro encuentros y para ello quiere contar con el respaldo de la afición. Es por ello que, para el trascendental encuentro que se va a disputar en Santiago ante el Compostela, el club está dispuesto a poner varios autobuses con el fin de facilitar el desplazamiento de los seguidores. Así lo reconocía ayer el presidente de la entidad, Manuel Abalo, que no tenía problemas en asegurar que “el club está dispuesto a colaborar para que la grada de San Lázaro se llene de camisetas arlequinadas, porque nos va mucho en ello”.

Para ese encuentro, el Compostela ha remitido unas 200 entradas de adultos y 50 de sub-18, a un precio de 15 y 5 euros respectivamente. Las entradas comenzaron a venderse ayer en las oficinas del club y que se espera que se agoten en breve. También se espera que muchas personas viajen en vehículos particulares hasta San Lázaro para disfrutar de un encuentro que comenzará a las 12.00 horas. Los aficionados que retiren las entradas en las dependencias del club, en horario de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 horas, serán ubicados en la grada de Preferencia del campo de San Lázaro.

Los autobuses que va a fletar el Arosa serán totalmente gratuitos y basta con anotarse una vez que se retire la entrada en las dependencias del club. La salida de los mismos está prevista para el domingo a las 10.00 horas desde el local Abadía do Duque, situado en el río do Con. El regreso será al término del encuentro. El de Santiago va a ser un desplazamiento mucho más masivo que los registrados hasta el momento, a excepción de Pontevedra. De hecho, no es la primera vez que la afición se vuelca con el Arosa y viaja a campos como el de Langreo o de Salamanca para respaldar al equipo que, en estos momentos, necesita un apoyo extra para escapar de los puestos de descenso. A tan solo tres puntos de distancia de los puestos de salvación, los arlequinados necesitan la victoria ante un Compostela que viene en caída libre en esta segunda vuelta. Tanto que una derrota ante el Arosa podría complicarle la existencia en las tres últimas jornadas de liga.