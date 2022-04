Es el himno del Liverpool, pero el you’ll never walk alone lleva años instalado en el corazón del arosismo. Ese “nunca caminarás solo” se vio en el encuentro que el Arosa disputó contra el Pontevedra, donde la grade de A Lomba se llenó para apoyar al equipo en un momento en el que lo necesita. Tanto Luisito como los jugadores no dudaban en implicar a la afición al término del encuentro con el Pontevedra y la necesidad de sentir su apoyo para afrontar cuatro partidos que van a resultar clave a la hora de mantenerse en la 2ª RFEF.

Esos mensajes han sido captados por la afición que ya ha comenzado a preparar un importante desplazamiento al campo de San Lázaro el próximo domingo, donde se medirán al Compostela. En ese viaje, el club está dispuesto a colaborar fletando un autobús, todo con tal de que en las gradas se haga notar la presencia de arlequinados. El club compostelano ha facilitado entradas al Arosa para la grada de preferencia y las entradas tienen un coste de 15 euros, cinco en caso de ser sub-18. Estas entradas ya estarán a la venta desde hoy mismo. Lo que se vivió el pasado domingo en A Lomba es algo que la entidad arlequinada quiere volver a repetir, una grada repleta animando al equipo y “compitiendo” en cánticos y animación con la parroquia granate que se desplazó desde Pontevedra. A ello se sumó que la buena imagen que dejó el Arosa de Luisito invita a soñar con la permanencia y gran parte de la afición quiere volver a entonar el “Si se puede” en San Lázaro. El del Compostela es el encuentro más inmediato, pero el Arosa afronta cuatro partidos en los que se juega la continuidad en la categoría. El siguiente será en casa ante el Móstoles, el equipo que marca la salvación en estos momentos, con 38 puntos en su casillero, tres más que los arlequinados y una escuadra a la que consiguió superar en la primera vuelta por 1-2. El siguiente escollo será el Leganés B, equipo que se encuentra peleando por clasificarse para el play off de ascenso y que, en su visita a A Lomba estuvo cerca de llevarse los tres puntos. Lo evitó un tanto de Luis Nuño que igualaba la contienda a dos tantos. El último encuentro será en el campo de A Lomba ante un Bergantiños que se está jugando la posibilidad de disputar el play off de ascenso. El calendario no va a dar un respiro, por eso los jugadores y el técnico arlequinado reclaman el aliento de la afición vilagarciana.