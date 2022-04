Solo un punto que no consigue sacar de la zona de descenso, pero la llegada de Luisito parece haber cambiado la actitud del equipo, al menos, con respecto al último duelo ante el Salamanca. Ayer, sobre A Lomba, se vio un equipo sacrificado, intenso y con ganas de salir del lugar en el que se encuentra. Tal es así que, en muchas ocasiones, consiguió anular a un Pontevedra que cuenta con excelentes peloteros, especialmente Yelko Pino, el cerebro de los granates. Ambos equipos ofrecieron un bonito espectáculo ante unas gradas llenas de aficionados arlequinados y granates

Había expectación por saber como afrontaría el primer encuentro de la era Luisito el Arosa y aunque no hubo una revolución en los jugadores elegidos, si se vio, de inicio, que el técnico optó por ofrecer campo abierto a los laterales; situando un trivote por delante de la defensa integrado por Pedro García, Alberto Martín y Diego Diz; mientras arriba, Beda, Julio Rey y Luismi aplicándose en la presión. La escenificación inicial sorprendió a un Pontevedra que, aunque acabaría dominando el partido, se mostró titubeante durante muchos momentos ante la intensidad que mostraban los locales. A pesar de ello, la primera ocasión clara fue para los visitantes en un saque de falta lateral que ejecutó Yelko Pino en el minuto 9 y obligó a Álex Cobo a meter el puño antes de que llegasen los delanteros a rematar. Un disparo lejano que atrapó Cacharrón fue la primera ocasión arlequinada.

De la mano de Abelenda y Yelko Pino , el Pontevedra comenzó a carburar y a encontrar huecos en el esquema local, obligando al Arosa a recular y a defender muy cerca del área de Álex Cobo. Un centro de Javi Fontán en una transición rápida que no encontró rematador fue el aviso de un equipo arlequinado que estaba ofreciendo un gran derroche físico. Un cambio de orientación de Cotilla hacia Pedro Beda permitió al delantero hacerse con el balón y disparar, obligando a Cacharrón a meter una mano salvadora. Era el minuto 22 y el encuentro se jugaba a un ritmo muy alto, con el Pontevedra tratando de aprovechar los pocos espacios que dejaba el Arosa. Así lo intentó en una jugada coral que finalizó con disparo de Álex González que se fue fuera por muy poco.

El dominio era visitante, pero el Arosa buscaba una contra que le permitiese adelantarse. La encontró en el 34, en un ataque que finalizó en falta peligrosa sobre Luismi. Cotilla la colocó y lanzó un zurdazo que Cacharón llegó a tocar pero sin la fuerza suficiente para evitar que acabase en el fondo de las mallas.

La segunda mitad arrancó con un Pontevedra volcado sobre la portería de Álex Cobo, aunque empeñado en entrar por dentro, donde el Arosa acumulaba muchos jugadores. El meta catalán sacó una mano vital a un disparo de Rufo, Javi Rey cabeceó alto y Luis Nuño estrelló el balón en Cacharrón tras una contra que pudo ser letal para los locales. El Pontevedra no encontraba el camino y, por encima, el árbitro expulsaba a Alberto Rubio por simular dos penaltis. Era el minuto 77 y parecía que el golpe iba a dejar tocado al Pontevedra. Nada más lejos de la realidad. Los granates consiguieron el empate en un centro de Álex González que Charles estrelló en el palo y Rufo remachó sobre la línea de gol. A partir de ese momento, el encuentro se convirtió en un ida y vuelta que pudo caer de cualquier lado hasta que el árbitro decretó el final con reparto de puntos en el derbi.

Luisito: "Estoy contento y satisfecho del trabajo de mis jugadores"

Luisito se estrenaba ayer como entrenador del Arosa y, tras su primer encuentro, el técnico se mostraba “contento y orgulloso del trabajo de los futbolistas, nos enfrentábamos a un equipo muy bueno y estuvimos a un nivel incluso superior al que me esperaba, plasmando todo lo que entrenamos”. El técnico arlequinado lamentaba las ocasiones que el equipo tuvo en el descuento, pero sobre todo, la de Luis Nuño que podía haber significado el 2-0. “Es cierto que hubo momentos en los que circulamos buen el balón, pero las ansias que tenemos por estar abajo, viéndonos con el resultado a favor, deberíamos haber asegurado mejor ese primer pase”, señala. Salvar al Arosa es el gran objetivo para los cuatro próximos partidos y “más ilusión y vitalidad que yo no la tiene nadie; yo me veo salvado siempre, pero hay que tener humildad y respeto por los equipos”. En lo que respecta a la jugada polémica de la expulsión de Rubio, Luisito considera que “está claro que no es penalti”. Luisito también le deseó lo mejor al Pontevedra, recordando el equipo con el que disputó el ascenso a 2ª A y destacó “el potencial económico enorme que tiene ahora, por eso espero que ascienda cuanto antes”.

Ángel Rodríguez: "El equipo ha tenido carácter, orgullo y personalidad, sobre todo con diez"

El técnico del Pontevedra, Ángel Rodríguez, señalaba al término del partido que “cuanto más dominadores, encajamos en el primer disparo del rival. Eso nos ha generado un poco de dudas, impaciencia con el balón”. Sin embargo, en la segunda mitad, “ha sido muy buena por nuestra parte, cuando vas perdiendo, acumulas mucha gente arriba y te acabas descubriendo atrás, pero el equipo ha tenido carácter, orgullo y personalidad, sobre todo con diez”. Ha sido precisamente en inferioridad cuando los granates “hemos sacado todo el potencial; ha sido una lástima no haber aprovechado las ocasiones de Yelko, Rufo, Charles o Javi Rey, que han sido clarísimas”. Conseguir la victoria “no ha podido ser, hay que seguir trabajando porque quedan cuatro finales”. En lo que respecta a la expulsión, Rodríguez recordó que “este árbitro nos pitó en el partido de casa, se equivocó y la sensación es que ha querido compensar, por lo que se equivoca dos veces”. El técnico pontevedrés alababa también al Arosa, un “equipo aguerrido que es capaz de hacer un fútbol bastante atractivo, algo que demostró en la primera vuelta”.

Ficha Técnica:

Arosa 1

Álex Covo, Javi Fontán, Cotilla, Ross, Campillo, Pedro García, Alberto Martín, Julio rey (Pablo Porrúa, m. 20), Diego Diz (Jorge Fajardo, m. 86), Luismi y Pedro Beda (Luis Nuño, m. 59).

Pontevedra 1

Pablo Cacharrón, Santi Figueroa (Oier Calvillo, m. 62), Víctor Vázquez, David Soto, Álex González, Miguel Román (Javi Rey, m. 62), Alberto Rubio, Brais Abelenda, Yelko Pino, Charles y Rufo (Romay, m. 84).

Goles: 1-0, m. 35: Cotilla; 1-1, m. 79: Rufo. Árbitro: Alexandre López Vila (Galicia), auxiliado en banda por Vázquez Penas y Oreiro Hermida. Amonestó a los locales Javi Fontán y Ross y al visitante David Soto. Expulsó con doble cartulina amarilla al visitante Alberto rubio en el minuto 77. Incidencias: Encuentro de la 30ª jonrada de liga disputado en el campo de A Lomba antes más de 3.500 espectadores.