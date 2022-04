El Arosa ha elegido a José Luis Míguez “Luisito” como el encargado de tratar de llevar al club al objetivo de la permanencia en 2ª RFEF. Así fue presentado en A Lomba en la que supone la tercera etapa del de Teo en la entidad, primera como entrenador tras sus dos anteriores como delantero.

En una sala de prensa repleta de aficionados y directivos, el nuevo técnico declaró, tras la bienvenida de Manuel Abalo, que venir a entrenar al Arosa “era una de mis ilusiones”. A lo que añadió que su primer cometido no será otro que “convencer a los futbolistas de que son mejores de lo que dice la clasificación. Querer es poder y hay que creer y seguir creyendo”.

Tengo que convencer a los futbolistas de que son mejores de lo que dice la clasificación. Querer es poder y hay que creer y seguir creyendo Luisito - Entrenador del Arosa

El presidente Manuel Abalo apuntó que “conseguimos traer una persona reconocida y que esperamos que nos ayude a conseguir la permanencia porque sería algo muy importante para el club. Me gustaría que contase con todo el apoyo posible para que el club pueda seguir creciendo”.

Su llegada al Arosa es para Luisito “una ilusión que nunca oculté. Le doy las gracias al club. Vengo con toda la ilusión, es un reto y a mí me gustan los retos. No es una situación insalvable, pero hay que ponerle muchísima energía. Queda poco tiempo, pero no es una situación insalvable”.

El acuerdo entre club y entrenador se extiende a la próxima temporada, independientemente de cuál sea la categoría del equipo. Una llegada en la que Luisito se apoyará en este tramo final del curso en el mismo cuerpo técnico con el que contaba Jorge Otero para quien también tuvo unas palabras: “Le mando un abrazo muy grande porque me merece el máximo respeto como persona y como entrenador”.

Admitió Luisito que la situación es difícil y se puso en la piel de “unos futbolistas que sufre, pero yo solo creo en el trabajo y en pensar en ganar el domingo a un rival, en este caso que para mí es como un hermano mayor y si digo que al Pontevedra no le tengo cariño estaría mintiendo. Allí conseguimos un ascenso y un play-off a Segunda A, pero ahora solo pienso en el Arosa”.

Añadió respecto a la final del domingo ante los granates que “solo pienso en ganar y el rival no me preocupa. Solo me preocupan mis futbolistas. Sé perfectamente cómo le vamos a jugar al Pontevedra”.

Fue más allá en su presentación al apuntar que “es imposible que nadie tenga más ilusión que yo en esta etapa. Es un club referente a nivel gallego y lleva una trayectoria haciendo las cosas bien. Hay que luchar a muerte ahora para no perder la categoría”.

“Ahora soy yo el que se tiene que adaptar a los futbolistas que tengo y ya veremos la próxima temporada. Trataré en este poco tiempo que me queda preparar lo mejor que pueda al equipo para este domingo y ponerlo todo en beneficio del Arosa”, señaló el nuevo técnico arlequinado.

También Rafa Sáez, como director deportivo, destacó del nuevo entrenador “el vigor y la energía que puede transmitir al equipo en una situación crítica. Es muy conocedor del estado de la plantilla y eso es un añadido muy importante a su favor además de su enorme trayectoria y currículum”.

En la tarde de ayer, Luisito dirigió su primera sesión de entrenamiento en Vilaxoán con toda la plantilla trabajando a pleno rendimiento a excepción de un Mon Vives convaleciente de una lesión.