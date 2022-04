El técnico arlequinado, Jorge Otero, había insistido en la previa en la importancia de afrontar con solvencia los primeros minutos de encuentro, mostrando autoridad defensiva a la hora de frenar las envestidas locales. El plan, en un primer momento, salió bien, con un Salamanca intentando, sin éxito, acercarse a la portería defendida por Álex Cobo. El Arosa esperaba replegado en tres cuartos de campo y trataba de aprovechar los espacios que podía dejar el Salamanca atrás. Apenas había ocasiones hasta que llegó el fatídico minuto 20. Kristian se hizo con el balón y comenzó a avanzar sin que ningún rival le saliese al paso. Entró en el área y se la cedió a Juancho que, sin casi oposición, fusiló a Álex Cobo estableciendo el 1-0 en el marcador.

El tanto agitó el partido, y sobre todo, espabiló a los arlequinados, que mejoraron de forma notable en el juego. Fruto de esa mejoría, llegó la mejor jugada de los visitantes, en un disparo de Luis Nuño que se estrelló con violencia en el larguero. De lo que pudo ser el tanto de la igualada se pasó al 2-0 en un balón largo a Juancho. El delantero colombiano disputó el balón a Pedro García, al que dejó en el suelo reclamando lo que parecía una clara falta, esquivó a Diego Felices y fusilaba a Álex Cobo ante la desesperación del meta catalán.

El segundo tanto supuso una gran losa para el equipo vilagarciano que, salvo un tímido disparo de Diego Diz, que se fue alto, apenas inquietó la portería contraria. Pero donde mostraba su peor cara el club arlequinado era en defensa, donde era incapaz de ganar un solo duelo y se mostraban inseguros a la hora de hacer frente a los balones frontales, la principal arma a la que recurría el Salamanca.

Pero la situación todavía podía empeorar antes de la llegada del descanso. El árbitro pito un libre indirecto por coger el balón con la mano Álex Cobo fuera del área. La jugada fue muy protestada por los visitantes, pero se acabaría convirtiendo en la antesala del tercer tanto, de Álex Menéndez, que se sacó un zurdazo ante el que poco pudo hacer Álex Cobo.

Otero decidió agitar el encuentro para la segunda parte, dando entrada a Piay y a Porrúa por Diego Felices y Diego Diz. Sin embargo, la reacción no se produjo, o por lo menos no como esperaba el técnico arlequinado. El Salamanca bajó un punto la presión, una decisión basada en la cómoda ventaja que tenía en el marcador y esperaba a los arlequinados en su campo. El balón era para los visitantes, pero todos los males que han mostrado en diferentes momentos de la temporada se manifestaron durante esta segunda mitad. Equipo sin alma, sin mordiente y totalmente plano y previsible, siendo incapaz de trenzar una jugada acertada que le acercase a la meta local.

Es más, todavía habría tiempo para encajar un gol más en el tiempo de descuento en una jugada en la que el Salamanca desnudó a toda la defensa arlequinada. Telles le gana la espalda a toda la defensa y cede un pase al corazón del área, donde aparece Mikel Bueno para marcar a placer y endosar una derrota abultada y muy dolorosa y que va a tener una muy difícil digestión.

Lo peor fue para la parroquia arlequinada que acudió ayer a El Helmántico, medio centenar de personas que viajaron con la esperanza de salir del descenso y se encontraron con un equipo que lució mandíbula de cristal.

La única visión positiva que deja el encuentro es que todavía quedan cinco jornadas por delante y la salvación está tan solo dos puntos, con duelos directos entre varios de los equipos implicados en esa lucha. Sin embargo, el Arosa tampoco tiene un calendario precisamente asequible, ya que se va a medir a varios equipos que se están jugando la clasificación para el play off de ascenso.

Ficha Técnica:

Salamanca 4

Salcedo, Kristian, Murua, Telles, Amaro, Diego Benito (Uche, m.65), Juancho (Mikel Bueno, m. 75), Gustavo, Álex Menéndez, Ibán Ribeiro (Luis Martínez, m. 85) y Fer Romero.

Arosa 0

Álex Cobo, Sergio Cotilla, , Javi Fontán, Pedro García, Diego Felices (Javi Piay, m. 46), Sidibé, Diego Diz (pablo Porrúa, m. 46), Julio Rey, Luis Nuño (Ross, m. 72), Pedro Beda y Luismi.

Goles: 1- 0, m. 19: Juancho;2-0, m. 26: Juancho; 3-0, min. 45: Álex Menéndez; 4-0, min. 90: Mikel Bueno. Árbitro: Gamaliel Escobar López (Canarias), auxiliado en banda por Castellano Quintana y Pulido Santana. Amonestó a los visitantes Diego Felices, Julio Rey y Diego Felices. Incidencias: Encuentro de la 29ª jornada de liga disputado en el campo del Helmántico de Salamanca

Jorge Otero: "Es una derrota muy dolorosa"

Jorge Otero, técnico del Arosa, comparecía cariacontecido en la rueda de prensa posterior al partido de Salamanca y no ponía ningún tipo de excusa a la derrota sin paliativos sufrida ayer, responsabilizándose de la misma. Otero reconocía que “ha sido una derrota muy dolorosa, sobre todo por la gente que se ha desplazado hasta aquí y que no se merecían lo que hemos hecho hoy”. El técnico arlequinado reconocía que estaba “tremendamente decepcionado” porque no salió nada del plan de juego que se había preparado para el encuentro. “Sabíamos que ellos iban a ser un equipo incisivo desde el inicio, que no iban a mantener la presión mucho tiempo y que había que jugar con su ansiedad, aprovechando los espacios que dejaban los laterales a sus espaldas”. Sin embargo, los locales se encontraron con dos goles “muy fáciles y todo se les puso de cara, porque en ningún momento tuvimos sensación de poder hacerles daño”. Otero insiste en que el resultado “es un mazazo muy duro para el equipo y en la segunda mitad no paso nada; el encuentro se decidió en esas dos jugadas, con Kristian conduciendo al interior del área y en la siguiente con la defensa mal posicionada”. El de ayer, apunta Otero “es de esos partidos en los que, al descanso, cambiarías a todos, pero hay que hacer examen de conciencia y tratar de volver a sumar puntos, sea con el rival que sea”.