Un último cuarto casi perfecto permitió al Mariscos Antón Cortegada despedir la temporada con una victoria ajustada (59-56) y maquillar un partido que, hasta ese momento, había sido bastante pésimo y en el que se sostuvo gracias a sus dos interiores, Tereza Sedlakova y Mercy Wanyama. El último cuarto fue vibrante por parte de las locales sobre todo en el juego exterior, con cinco triples anotados por las locales (Zeltia Presas, Cris Loureiro y Sara Gómez) que permitieron al Cortegada dar la vuelta al electrónico y aguantar el intento de Unicaja de regresar al partido.

El encuentro arrancó con un Cortegada frío, lento y espeso, que fue barrido por las visitantes. De hecho, en ese cuarto las locales tan solo anotaron nueve puntos, ocho de ellos Teresa Sedlakova. El segundo cuarto no fue mucho mejor, pero el Unicaja también comenzó a incurrir en errores y el encuentro entró en una fase muy espesa de juego, con constantes errores en el tiro.

La única forma que encontraba el Cortegada para hacer daño en el tercer cuarto era aprovechando la corpulencia de sus interiores, hasta que Mercy Wanyama cometió su cuarta falta personal. Todo parecía torcerse par alas vilagarcianas que llegaron al último cuarto con un resultado de 27-44 y que la derrota era prácticamente segura. Sin embargo, un 6-0 de arranque pareció espabilar a las vilagarcianas y, aunque el Unicaja intentó frenar ese ímpetu con tiempos muertos, no lo consiguió. A falta de seis minutos para el final comenzó la exhibición de tiro exterior del Cortegada que, de seis triples, anotó cinco . Pero la mejoría no se quedó ahí, ya que también se fajaron en defensa, con varios robos de balón determinantes. Dos tiros libres de Sara Gómez pusieron a las vilagarcianas por delante (56-55) a falta de 49 segundas, y el Unicaja ya no consiguió reaccionar.

Ficha Técnica:

Cortegada 59

Cris Loureiro (13), Sara Gómez (5), Nuria Chorén (2), Tereza Sedlakova (15), Mercy Wanyama (12) --- Zeltia Presas (10), Lorena Castro (0) e Irene Montenegro (2).

Unicaja 56

Salomé García (8), Elena Moreno (2), Jaterra Bonds (6), Clara Vieitas (8), Verónica Mato (6) ---quinteto inicial--- Sofía Arcos (3), Andrea Gutiérrez (2), Cristina Noemí (11), Daniela Ikponmwosa (4) y María Torreblanca (6).

Parciales: 9-22; 19-30 (10-8);_27-44 (8-14); 59-56 (32-12). Árbitros: Christian Ruiz y Ángel Cóndor. Señalaron 15 faltas personales a las locales y 20 a las visitantes. Sin exclusiones. Incidencias: Último encuentro de liga disputado en el pabellón de Fontecarmoa ante 250 personas.