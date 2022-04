Finais do século XX, a maior parte dos xogos tradicionais están prácticamente desaparecidos en espazos urbanos e camiño de facelo en zonas rurais. Entre eses xogos atópase a billarda que consiste, esencialmente, en darlle cun pau (marro ou palán) a outro máis pequeno (billarda), para que salte e se tire o máis lonxe posible. A súa desaparición evitouse no 2003 grazas a unha asociación da Mariña lucense que comezou a organizar pequenos torneos que, de cada vez, ían gañando máis adeptos. Iso foi o xérmolo do que viría despois, cando no 2020, a billarda pasou a ser considerada como unha modalidade deportiva.Iso permitiu que a liga que disputaban varias asociacións a nivel galego adquirise rango de oficialidade e ampliase o seu radio de influencia pouco a pouco. Ademais de Sanxenxo e Poio, onde se atopan dous dos mellores equipos de billarda de Galicia, tamén chegou a Meis, ao campo do Leixo, onde a pasada fin de semana se disputou a primeira xornada da Liga Atlántica, coa participación de oito equipos, dous da provincia da Coruña (Cerdeda e Paiosaco) e seis de Pontevedra (Saxenxo, Poio, Pontevedra, Marín, Bueu e Vigo).

Todo este proceso viviuno Xan Rodiño García, pertencente ao comité técnico de billarda, integrado dentro da Federación Galega de Deportes Autóctonos, un proceso que para el significa que “acadamos o gran obxectivo, que era que se manteña no tempo, porque nos permite crear clubes deportivos e atraer a nenos que poidan practicar este deporte con monitores e con seguros federativos”, explica. Atraer aos máis novos é un dos grandes obxectivos que se marca a Federación Galega de Deportes Tradicionais porque iso é a garantía “para unha práctica deportiva normalizada”. Con tan só dous anos de vida, a Federación xa conta con datos estadísticos de participación, destacando o feito de que os rapaces novos “se están achegando á billarda porque hai xente na súa familia que o xoga; o obxectivo ten que ser que sexan eles os que se acheguen ainda que, nestes momentos, calculamos que un 18% dos participantes na billarda son menores de 14 anos”. Rodiño recoñece que a billarda é un deporte que “se pode practicar por persoas de todas as idades, incluso entre aquelas que superan os 70; para esta xente é unha oportunidade de practicar exercicio, porque non precisan unha preparación física tan intensa, e iso permítelles alongar a súa vida deportiva”. Insiste en que a billarda, ademáis de forza, reúne outras moitas cuestións, como son a precisión ou a maña para conseguir golpear de forma adecuada. Outra das cousas que está comenzando a evolucionar é o material. Polo momento, “soen ser os propios xogadores os que se preparan os seus paus para evitar vibracións ou mellorar o golpeo”. O perigo que supuxo a urbanización para a billarda Un dos grandes factores que contribuiu a que a billarda estivese moi preto de desaparecer foi a urbanización do territorio. A billarda non se leva ben co asfalto e o cemento, polo que se conservou en zonas rurais. Unha das cousas que se promove desde a Federación de Deportes Tradicionais é a creación das infraestruturas necesarias, de novas instalacións para a práctica deportiva. Neste senso, as máis próximas na comarca do Salnés atópanse en Poio e Sanxenxo, pero tamén hai algunhas outras que se poden acondicionar, como é o caso do campo do Leixo na Armenteira, onde se disputou a última xornada de liga.