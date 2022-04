El Arosa hace los deberes ante el Ceares (3-1)

El Arosa volvió a ganar. Que el Ceares sea el colista y un rival virtualmente descendido, no desmerece para nada un triunfo que los vilagarcianos necesitaban como el comer después de seis jornadas consecutivas sin tres puntos que echarse a la boca. Además, y utilizando la metáfora, lo cierto es que los noventa minutos se parecieron a aquellas comidas en los que el comensal ansioso se atiborra en los aperitivos y pierde el fuelle en los platos fuertes deseando que llegue la hora de levantarse de la mesa.

El duelo de ayer en A Lomba vino absolutamente condicionado por los cinco primeros minutos. Lo decía Pablo Busto en rueda de prensa: “Un equipo que encaja dos goles en los primeros cinco minutos no se merece nada”. Lo cierto es que la puesta en escena de los asturianos se convirtió en el mejor trankimazin para un Arosa que templó la ansiedad propia de lo importante de la cita, aunque quizá en exceso.

Los noventa minutos se parecieron a aquellas comidas en los que el comensal ansioso se atiborra en los aperitivos y pierde el fuelle en los platos fuertes deseando que llegue la hora de levantarse de la mesa

Estrenaba el Ceares dibujo en A Lomba y los desajustes iniciales fueron penalizados por el Arosa desde que empezó a rodar el balón. Solo tres minutos se habían consumido cuando una excelente pared entre Luismi y Julio Rey permitió al primero plantarse solo delante de Kike para batirle por bajo. Apenas se necesitaron 30 segundos más para redoblar la alegría en las gradas de A Lomba. Fue con una presión alta de Julio Rey que robó un balón entre centrales para plantarse solo ante el portero visitante y superarlo establecer el 2-0.

Mejor escenario imposible para los de Jorge Otero, pero los que apostaban entonces por la goleada pronto tuvieron que retractarse. El Ceares dio un paso al frente y empezó a adueñarse del juego con un punto más de intensidad que los locales. Pronto pudieron recortar la desventaja, pero Pedro García apareció providencial para desviar un remate de Madeira con todo a favor tras un excelente servicio de Óscar Fernández desde la línea de fondo.

Sin absolutamente nada que perder, el Ceares fue capaz de hacer retroceder varios pasos al Arosa, si bien su inocencia rematadora delataba en buena medida la posición que ocupan en la tabla. Un ejemplo de ello fue otra excelente acción individual de un incisivo Óscar Fernández quien, tras recorrerse la línea de fondo, se plantó en el mano a mano ante Álex Cobo. Desde una posición muy escorada su disparo se paseó a escasos centímetros de la línea de gol.

Con el partido roto y con muchos espacios, Mon encontró un balón en banda izquierda para apurar la acción y servir un centro al área pequeña que Sergio Orviz introdujo en su portería

Ni los sustos despertaban a un Arosa que parecía haber bajado su nivel de alerta tras el increíble inicio de partido. El balón rondaba el área local mientras que en el otro lado del campo no había noticias. Madeira lo volvió a intentar, pero su disparo se encontró con un Álex Cobo bien posicionado.

La posibilidad del 2-1 seguía más latente en a Lomba que la del 3-0. Los locales apenas pudieron sacudirse del dominio de su rival con una acción de Diego Diz por banda culminada con un tiro flojo de Julio Rey. Era una fase en la que el Ceares evidenciaba su falta de lucidez en el último cuarto de cancha, pero sin presentar ni una sola duda en cuanto a propuesta, valentía y sometimiento del rival.

Un centro chut con peligro de Javi Fontán que a punto estuvo de colarse en la portería sirvió para cerrar una primera parte en la que lo mejor para los locales fue el resultado sin ningún tipo de debate.

En la segunda parte, el partido se movió en la nada más absoluta durante muchos minutos. Aun así, un cabezazo de Óscar Fernández a saque de esquina fue la primera acción con marchamo de gol. Tuvo una fase el Arosa de mayor presencia en el juego coincidiendo cuando sus pérdidas de balón se redujeron de manera considerable. La presencia en área rival volvió mucho tiempo después con un remate de Pedro Beda desde el punto de penalti que dio en el talón de Edu García cuando ya se cantaba gol.

Con 34 puntos, el Arosa sabe que tiene que hacerse con ocho puntos más en las seis últimas jornadas para certificar la permanencia

No hubo que esperar mucho para el 3-0. Con el partido roto y con muchos espacios, Mon encontró un balón en banda izquierda para apurar la acción y servir un centro al área pequeña que Sergio Orviz introdujo en su portería para mayor desconsuelo visitante.

Con mayor motivo, los de Pablo Busto se lanzaron a disfrutar del juego ofensivo descolgando a muchos jugadores. La relajación del Arosa fue en aumento y llegó el 3-1 con un excelente disparo por bajo de Óscar Fernández al que no pudo responder Álex Cobo. Sí intervino el cancerbero de modo providencial con una excelente parada a disparo lejano de Marcos Álvarez.

Incluso insistieron los visitantes con otro disparo lejano de Abraham que dio en el cuerpo de un compañero cuando apuntaba a golazo. Pudo hacer el 4-1 Luis Nuño, pero no acertó a rematar y el partido fue languideciendo hasta el pitido final en lo que fue, más que un partido, un pacto de no agresión como demuestra el hecho de que el colegiado tinerfeño no necesitase ni de echar mano a las tarjetas.

Con 34 puntos, el Arosa sabe que tiene que hacerse con ocho puntos más en las seis últimas jornadas para certificar la permanencia.

Ficha del partido:

Arosa: 3

Álex Cobo; Javi Fontán, Pedro García, Diego Felices, Cotilla; Sidibe, Pedro García, Luis Nuño (Piay, min. 82), Julio Rey; Luismi y Pedro Beda (Mon, min. 65).

Ceares: 1

Kike (1); Abraham (2), Edu García (2), Sergio Orviz (1), Héctor Zuazua (1); Llerandi (2), Noé Fernández (1), Miguel Cuesta (1) (Cueto (-), min. 79), Óscar Fernández (3), Marcos Álvarez (1) y Madeira (2) (Medori (1), min. 66).

Goles: 1-0, min. 3: Luismi; 2-0, min. 4: Julio Rey; 3-0, min. 65: Sergio Orviz, en propia meta; 3-1, min. 70: Óscar Fernández.

Árbitro: Alexander González Pérez (Colegio Tinerfeño), auxiliado por Adrián San Antonio y Juan Manuel Fernández. No mostró tarjetas.

Incidencias: Jornada número 28. A Lomba.