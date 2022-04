Gran parte de la salvación del Arosa pasa por imponerse al Ceares

El Arosa no afronta la visita del colista de la categoría como si de un aperitivo se tratase. Ni siquiera por lo apropiado de la hora (12.00 horas). El Ceares saltará al césped de A Lomba sin nada que perder y dispuesto a pescar en el río revuelto que supone la serie de seis jornadas sin ganar de los vilagarcianos.

Jorge Otero es el primero en enarbolar la bandera de la responsabilidad. Ni siquiera el dulce regusto de la imagen dada en Langreo le lleva a bajar la guardia. Sostiene el técnico que “venimos de un partido que nos dejó muy buenas sensaciones y esa es la idea que tenemos que mantener. Es un partido trampa que tenemos que afrontar con muchísima seriedad. El rival es más peligroso si cabe por la situación en la que está. Para ellos es casi un todo o nada y no podemos pensar que va a ser fácil. El Ceares viene de ganarle al Avilés y nos va a requerir mucha intensidad y mucha concentración”.

Si conseguimos que el balón se mueva rápido, en A Lomba va a haber espacios para atacarles y eso es lo que queremos Jorge Otero - Entrenador del Arosa

En lo estrictamente futbolístico, el Arosa también se presentará al examen con la lección aprendida. Remarca Otero que “juegan con línea de tres y en ataque es un equipo que lo intenta continuamente. Inician en corto y tiene dos muy buenos delanteros. Hay que estar muy pendientes porque el partido te puede llevar incluso a atacar con cierto desorden y tenemos que estar muy serios en las vigilancias”.

En cuestión de ventajas a explotar para poder conseguir los tres puntos más importantes de la temporada la receta también está clara. “Si conseguimos que el balón se mueva rápido, en A Lomba va a haber espacios para atacarles y eso es lo que queremos. Es un partido para jugar con paciencia. Con mucho corazón, pero con la cabeza fría”, apunta Otero.

"Hay que pensar únicamente en el Ceares. No podemos desviarnos ni un minuto del partido que tenemos por delante"

Pese a lo decisivo que se presenta el mes de abril para el Arosa, el líder del vestuario subraya que “hay que pensar únicamente en el Ceares. No podemos desviarnos ni un minuto del partido que tenemos por delante. Manejar estas situaciones es difícil por el riesgo de sanciones y las tarjetas no nos pueden condicionar para el partido siguiente, pero no podemos pensar en el Salamanca”.

Evitando cualquier tipo de excusa en el horario poco habitual para un partido en A Lomba, Jorge Otero quiso tener un aparte para comentar el alta médica de Róber Fernández tras su lesión de ligamento cruzado. “Va participando poco a poco y lo importante es que se recupere bien porque es un jugador con un peso importante en el vestuario y sería bueno que pudiésemos contar con él. Peleó mucho por estar en esta categoría y ha tenido la mala suerte de esa lesión”, concluyó el técnico arlequinado.