El Arosa tratará de recuperar su esencia en Langreo

El Arosa aparcará hoy pasado y futuro para centrarse únicamente en mejorar el presente. Esa es la mentalidad con la que el equipo vilagarciano saltará hoy al campo de Ganzábal (17.00 horas) para afrontar el duelo crucial ante el Langreo. Ni la ausencia de Alberto Martín por lesión, ni tampoco la mala dinámica de juego y resultados. Nada importa más que reducir a la nada la renta de tres puntos que tienen los asturianos en la clasificación.

El proceso de recuperación del vestuario empezó nada más caer 0-3 ante el Palencia en A Lomba. Jorge Otero apuntó al respecto que “el lunes fue un día complicado porque fue una derrota muy dura que nos hizo daño, pero el fútbol siempre te da una revancha. Lo hemos preparado de la mejor manera posible y, aunque vengan mal dadas, toca ser más fuerte en todos los aspectos y pensar solo en Langreo”.

Tenemos que pensar más en nosotros. En ser más fuertes defensivamente y en llegar con más claridad a situaciones de área rival. Jorge Otero - Entrenador del Arosa

Acerca de las potencialidades de los de Ganzábal, el entrenador de los vilagarcianos no oculta que “incorporó varios jugadores en el mercado de invierno. En su campo tiene un gran rendimiento como demuestra que solo haya perdido un partido allí. Es un buen equipo con buenos jugadores, pero que no nos puede sorprender”.

La principal preocupación de Jorge Otero está precisamente en la recuperación de los suyos. Un objetivo para el que tiene clara la hoja de ruta, “tenemos que pensar más en nosotros. En ser más fuertes defensivamente y en llegar con más claridad a situaciones de área rival. Parece como si nos pesara demasiado la responsabilidad y es un poco tratar de liberarnos de esa tensión”.

"En Langreo tenemos otra oportunidad para volver a ser el equipo que podemos ser"

Insistió el técnico en este apartado sabedor de su importancia: “Esto es fútbol y no podemos pensar en lo que pueda suceder porque hay que afrontar el presente sin mirar más allá. Estoy convencido que somos conscientes de la situación, pero no estamos siendo el equipo que fuimos en muchos momentos de la temporada. Sabíamos que las malas rachas y las lesiones podían suceder, pero no podemos perder el norte y pensar que esto no se puede resolver. En Langreo tenemos otra oportunidad para volver a ser el equipo que podemos ser”.

Otra circunstancia que no pasa desapercibida es el bajo rendimiento del Arosa sobre superficies artificiales. En Ganzábal se encontrarán nuevamente con césped sintético, pero Otero tiene claro que no es ahí donde se debe poner el foco. En su opinión, “entrenamos todo el año en césped artificial y en fútbol las matemáticas no suelen acertar. Lo que tenemos que tener es confianza en que vamos a revertir la situación en la que nosotros mismos nos hemos metido. Eso pasa por ganar el domingo ante un equipo que está a tres puntos”.

No quiso finalizar el entrenador su análisis del duelo haciendo un aparte con una afición que ha llenado un autobús para estar con el Arosa en un momento tan delicado: “Lo de la afición es de agradecer. A pesar de que últimamente no estamos dando muchas alegrías, pero ojalá en Langreo podamos brindarle un triunfo y cambiar la tendencia”.