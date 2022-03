Ni los cambios ni los gritos de Otero en la banda consiguieron que el equipo mostrase la garra que sacó en situaciones similares y finalizó el encuentro con un escaso bagaje ofensivo que levanta todas las alarmas. No en vano, el equipo se encuentra en posiciones de descenso directo por primera vez en la temporada y, por lo visto ayer, la situación anímica de los jugadores no es precisamente la mejor.

El Palencia puso en práctica de inicio sus principales armas, presión alta, velocidad de balón y búsqueda a sus jugadores más adelantados. La puesta en escena del rival no amilanó a los locales que respondieron prácticamente con las mismas armas, con Beda ayudando a los medios en la presión y Luismi como hombre más adelantado. Ambos jugadores del Arosa protagonizaron la primera ocasión del encuentro en el minuto 7, en una internada de Beda en el área con un centro que Luismi no acertó a rematar y que se paseó por delante de la mete visitante. Tan solo dos minutos después llegaría la jugada desgraciada del partido. Una cesión de Piay sin mayor peligro a Álex Cobo. El meta catalán controló mal a causa del estado del césped, dejó demasiado suelto el balón y Adri se le adelantó. Cobo lo derribó dentro del área y penalti que ejecutó Álvaro para poner por delante al Palencia.

Quedaba por ver como encajaba el golpe el equipo local. Trataron de recuperarse y gozaron de una ocasión para la igualada en un cabezazo de Luismi que el meta visitante atrapó bien colocado, pero también los nervios apretaron atrás, donde la presión palentina continuaba generando problemas importantes.

Al Arosa le costaba mucho llegar a la portería contraria, mientras el Palencia optó por dar un paso atrás, juntar líneas y organizar una tupida defensa en la que resultaba imposible conectar con Luismi o Pedro Beda. Es más, las ocasiones eran para el rival, como en el minuto 26, donde dos jugadores rivales le ganaron la espalda a los centrales y Frodo estuvo cerca de batir a Álex; lo evitó Campillo cruzándose providencial.

Al Arosa le faltaban ideas y caía en la desesperación provocada por las constantes imprecisiones, sobre todo cuando se adentraban en campo contrario. El centro del campo estaba prácticamente desaparecido y el Palencia estaba cómodo sobre el terreno de juego, sin privarse de lanzar alguna contra rápida que dio más de un susto a los centrales locales, que acabaron la primera mitad con amarilla.

Otero trató de reactivar al equipo en la segunda mitad dando entrada a Luis Nuño y a Mon. El equipo parecía agradecerlo en esos instantes iniciales, pero fue un espejismo, pronto el Palencia comenzó a crear ocasiones claras para sentenciar. La primera en el minuto 49, cuando un pase en profundidad dejó a Adri solo ante Álex Cobo. El delantero visitante superó con su disparo al portero local, pero estrelló el balón en la red por fuera de la portería. Los palentinos volverían a perdonar en el 51, en una internada de Frodo que se plantó solo ante Álex Cobo, cruzando en exceso el balón.

Los arlequinados continuaban con sus imprecisiones en la salida del balón, mientras el rival se encontraba muy cómodo sobre el césped, sin apenas sufrir en defensa. Una salida a la desesperada de Álex Cobo permitió a Adri centrar desde la derecha, pero Campillo volvió a cruzarse providencial para evitar la chilena de Frodo a puerta vacía.

El Palencia rondaba el segundo y este llegó en un disparo lejanísimo de Selles que, en las inmediaciones del círculo central, se hizo con la pelota para soltar un latigazo que se coló por la escuadra de Álex Cobo sin que el meta arlequinado pudiese hacer nada. Si el primer gol fue difícil de digerir, el segundo colocó fuera del partido al Arosa, que comenzó a protagonizar un ejercicio de impotencia. Un ejemplo de ello fue el tercer tanto en el que Adri, escorado hacia la línea de banda, colocó el balón en la escuadra contraria de la portería ante un Álex Cobo desesperado. El Arosa estaba totalmente descosido y era incapaz de acercarse a la meta de Guille, más allá de algún disparo lejano sin complicaciones para el portero. En los últimos instantes, los visitantes se relajaron y el Arosa sacó su pundonor, lo que le permitió acercarse algo a la meta contraria, pero sin grandes ocasiones.

El próximo encuentro de los arlequinados será ante el Langreo, otra de las escuadras que se encuentra inmersa en esa lucha por escapar de los puestos de descenso.

Ficha Técnica

Arosa: 0

Álex Cobo; Javi Fontán, Campillo, Piay, Cotilla, Alberto Martín, Diego Diz (Mon, min. 46), Pablo Porrúa (Nuño, min. 46), Julio Rey, Pedro Beda (Jorge Fajardo, min. 67) y Luismi.

Palencia: 3

Guille, Silva, Abel, Álvaro, Diego, Frodo, Adri, Edu Gallardo (Rafa, min. 76), Javi Bueno (Manu, min. 89), Gallego y Sellés.

Goles: 0-1, m. 10: Álvaro de penalti;0-2, m. 63:Selles; 0-3, m. 75: Adri. Árbitro: Diego Valdés Díaz (Asturias), auxiliado en banda por Adrián Díaz Moro y Enol Álvarez González. Incidencias: Encuentro de la 26ª jornada de liga disputado en el campo de A Lomba ante cerca de un millar de espectadores.

Jorge Otero: "El primer gol nos hizo mucho daño"

Contrariado se mostraba ayer el técnico del Arosa tras el contundente resultado cosechado en contra por su equipo. Otero reconocía que la de ayer “ha sido una dura derrota, llegábamos al partido con muchas ilusiones y sabiendo lo que nos iba a plantear el rival, pero el partido se resume en los tres goles encajados”. Especialmente duro fue el primero, ya que bloqueó por completo a los jugadores. “Ese primer gol, en una jugada sin mucha trascendencia, le concedemos ese penalti y a partir de ahí ya no fuimos capaces de hacernos con el control del partido”, explicaba el técnico arlequinado. Otero reconoce que “al equipo le faltó creer un poco más, no nos pueden hacer tanto daño con un gol en el minuto 10, ya no conseguimos volver a coger las riendas “. Durante algunos momentos del partido, daba la sensación de que el rival contaba con una marcha más, algo que reconocía Otero antes de insistir en que “el 0-1 nos condicionó demasiado, estuvimos faltos de confianza y los tres goles resumen un poco lo ocurrido en el partido, que en ningún momento fuimos capaces de hacerles frente”. Insiste en que “no nos salió nada y en ataque estuvimos muy lejos de hacer lo que solemos hacer, pues nos costó mucho combinar y llegar por fuera”. Ahora queda por delante un duelo muy importante ante el Langreo.