El Arosa afronta esta tarde (19.00 horas) un duelo clave para escapar de la zona de descenso en la que se encuentra. Los arlequinados reciben al Palencia Cristo Atlético, escuadra que ocupa la octava plaza, pero que se encuentra a tan solo tres puntos de los vilagarcianos. El técnico, Jorge Otero, reconoce la dificultad del rival al que ve “muy difícil de clasificar, porque es de los equipos más goleadores y de los más goleados, planteando la mayor parte de los encuentros a un ida y vuelta constante, dejando jugadores descolgados a la espalda de la defensa”.

Para el técnico el partido va a requerir de una gran concentración y de “estar muy pendientes de lo que sucede en zonas alejadas del balón; es un encuentro muy importante para nosotros y estamos mentalizados en que así debemos afrontarlo”, señala. Una de las claves del encuentro va a estar en el esfuerzo defensivo ya que “mantener la puerta a cero nos va a permitir acercarnos más al triunfo; sabemos que el rival nos va a exigir, por eso tenemos que estar pendientes de las transiciones y de lo que nos queda por detrás del balón cuando estamos en fase ofensiva”.

El Palencia, insiste Otero, es “un conjunto capaz de lo mejor y lo peor, como demostró la semana pasada en el duelo con el Bergantiños”, donde los palentinos llegaron al descanso ganando 3-1 y acabaron perdiendo el encuentro por 3-5.

La situación del Arosa en puestos de descenso es algo que a Otero, por el momento, no le preocupa en exceso. “Es evidente que me gustaría estar más arriba, pero en estos momentos, la clasificación es un número que no tiene mucho valor porque no dice absolutamente nada y debemos olvidarnos de ella durante el encuentro”. Lo que le preocupa al entrenador es el rival con el que se va a encontrar enfrente y la necesidad de sumar tres puntos que pueden ser muy importantes en esa carrera por la salvación.

Para luchar por esos tres puntos, Otero va a recuperar para la causa a Pedro Beda y a Ross después de que tuviesen que perderse el duelo anterior ante el Real Avilés por sanción. Otero reconoce que esta es una muy buena noticia porque “no es una plantilla muy amplia, por eso la recuperación de efectivos es siempre algo muy positivo”. No serán de la partida Pedro García, que continúa con molestias, y Róber, que todavía se encuentra en la fase final de su recuperación. El técnico anima a los socios a que acudan al campo porque “estamos en deuda con ellos y vamos a tratar de saldarla”.