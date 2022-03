El de ayer en el campo Mariano González de Navalcarnero fue un castigo excesivo para el Arosa. Es cierto que los madrileños fueron superiores al Arosa en el cómputo global del encuentro, pero no para encajar una goleada. Los arlequinados volvieron a mostrar todos los problemas que vienen arrastrando desde hace tiempo cuando juega lejos de A Lomba. Al equipo le cuesta ver puerta y es prácticamente incapaz de enlazar con sus delanteros. Ayer, ni Luismi ni Beda tuvieron su tarde, pero también es cierto que apenas le llegaron balones en condiciones. El único tanto se anotó a balón parado, la única arma que parece funcionar para el equipo vilagarciano en estos momentos.

Es cierto que los arlequinados se enfrentaban a uno de los mejores equipos de la categoría, y lo demostró durante todo el encuentro, manteniendo desde el inicio el dominio y sin pasar grandes apuros.

Fueron los locales los que gozaron de la primera ocasión del encuentro, en un intento de vaselina de Javi Ontiveros que se fuer por encima de la portería defendida por Álex Cobo. Era el minuto 3 de un partido en el que el Arosa salió muy bien plantado sobre el terreno de juego, tratando de imponerse al rival en el dominio del balón. Al Navalcarnero le costaba superar las líneas de presión visitante.

Todavía no se había cumplido el cuarto de hora cuando una internada por banda izquierda de Dani Hernández finalizó con centro de este al corazón del área, donde se encontraba Javi Ontiveros. El delantero madrileño fusiló a Álex Cobo y puso en ventaja al equipo local. La respuesta del Arosa llegó tres minutos después, en un pase larguísimo de Campillo que Luis Nuño bajó de forma espectacular pero no acertó a rematar a portería.

El tanto encajado no cambió la hoja de ruta de los arlequinados, que siguieron intentando hacerse con el balón en el centro del campo y manteniendo la presión para forzar un error de los locales en la salida del balón. Sin embargo, a los arlequinados les seguía faltando finalización, con los tres puntas muy desasistidos y más centrados en labores de contención. Es más, estuvieron muy cerca de encajar el segundo tanto en una jugada muy parecida a la del primer gol, centro al corazón del área de Dani Hernández desde la izquierda y remate de Javi Ontiveros que, en esta ocasión, consiguió sacar Álex Cobo.

El meta visitante volvió a ser decisivo en el minuto 38, al salir a un balón largo a Raúl Beneit. Cobo tocó lo suficiente para que Ross completase la acción defensiva despejando un balón que iba camino de la portería. Justo antes de que el árbitro decretase el final de la primera mitad, Mon lo intentaba desde lejos, pero atrapaba Aitor González sin grandes problemas.

La segunda mitad arrancó con un Arosa muy incómodo sobre el terreno de juego a causa de la presión alta del Navalcarnero. Esa presión estuvo cerca de provocar un grave error de Álex Cobo que estrelló un despeje en un jugador rival. Sin embargo, en su primera ocasión, el Arosa perforó la meta de Aitor González. Era el minuto 50 cuando Mon sacó una falta y Javi Fontán remató hasta en dos ocasiones dentro del área pequeña, en la segunda superando al meta e igualando el partido. Aunque no había comenzado bien la segunda mitad, el tanto cambiaba el escenario y el Arosa parecía que podía sembrar dudas en su rival. Pero el Navalcarnero consiguió ponerse por delante tan solo tres minutos después con un tanto de Álex Gil que había entrado en el descanso en sustitución de Luis Lara.

El equipo madrileño siguió dominando el cuero y tratando de acercarse a la meta de Álex Cobo mientras el Arosa no conseguía imponerse y buscar con claridad la igualada que le había durado tan poco tiempo. El Navalcarnero comenzó a recurrir a los disparos lejanos, con tiros de Sergio Navarro y Busi, obligando a intervenir a Álex Cobo, especialmente en el segundo. Los madrileños eran amos del balón ante un Arosa que trataba de robar para lanzar rápido el balón a sus puntas, aunque cuando lo conseguía, cometía demasiados errores en el pase. Luismi estuvo cerca de llegar a un despeje . El delantero arlequinado se plantaba solo ante Aitor González, pero el meta estuvo rápido y llegó a despejar antes de que el delantero tocase el balón. Luismi tuvo la igualada en el minuto 85, en un centro desde la izquierda que el delantero arlequinado cabeceó demasiado centrado, permitiendo a Aitor González atrapar el balón sin grandes dificultades.

Lo que llegó fue la sentencia. Era el minuto 88 cuando la precipitación provocaba que el Arosa perdiese el balón. El Navalcarnero montó una contra en superioridad, con David Rodríguez sirviendo atrás para que Marcos Mendes colocase el balón pegado a la cepa del poste, a donde no pudo llegar Álex Cobo. El 3-1 ya fue una dura losa para los vilagarcianos y Marcos Mendes estuvo cerca de anotar el segundo en un centro desde la derecha que no acertó a rematar correctamente delante de Álex Cobo. No falló en el 93, en una gran jugada de Fran Pérez que finalizó con disparo cruzado del guineano ante el que nada pudo hacer el meta vilagarciano.

La derrota, además de dura, también deja al conjunto arlequinado en una posición delicada, con sus rivales en la lucha por la permanencia un poco más cerca.

Ficha Técnica:

Navalcarnero: 4

Aitor González, Dani Hernández, Aitor Núñez, Miki Muñoz, David Uña, Busi, Raúl Beneit (Simón, m. 89), David Rodríguez, Luis Lara (Álex Gil, m. 46), Sergio Navarro (Marcos Mendes, m. 76) y Javi Ontiveros.

Arosa: 1

Álex Cobo, Javi Fontán, Cotilla, Campillo, Ross (Piay, m. 46), Alberto Martín (Diego Diz, m. 70), Mon (Jorge Fajardo, m. 86), Luis Nuño, Porrúa (Julio Rey, m. 58), Pedro Beda y Luismi.

Goles: 1-0, m. 13: Javi Ontiveros; 1-1, m. 50: Javi Fontán; 2-1, m. 54: Álex Gil; 3-1, m. 88: Marcos Mendes; 4-1, m. 93: Marcos Mendes. Árbitro: Alejandro Tomé Alonso (Colegio Canario), Auxiliado en banda por Manrique Hernando y Rembado Rodríguez. Amonestó al local Busi y a los visitantes Ross, Alberto Martín y Julio Rey. Incidencias: Encuentro de la 24ª jornada de liga disputado en el campo municipal Mariano González de Navalcarnero.